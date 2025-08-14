이영희 경기도의원, 소방인력 교육 실태 직접 살펴

이미지 확대 이영희 의원(안전행정위원회 )이 8월 12일, 용인특례시에 위치한 경기도소방학교를 방문해 교육시설과 훈련장비 운영 실태를 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 소속 이영희 의원(국민의힘, 용인1)은 12일 용인특례시에 위치한 경기도소방학교를 방문해 교육시설과 훈련장비 운영 실태를 직접 점검하고, 소방공무원 교육의 질적 향상 방안을 모색했다.이 의원은 소방학교 관계자들과 함께 화재 진압 및 수난구조 훈련장, 각종 교육 장비, 생활관 및 교육생 편의시설 등을 꼼꼼히 살피며 노후 시설 보수와 훈련 장비 최신화의 필요성을 확인했다. 아울러 교육 인프라 전반에 대한 현장 의견 청취도 병행했다.이 의원은 “실전과 같은 훈련 환경 조성이 현장 대응력 강화로 직결된다”라며, “교육생들이 안전하고 효과적으로 훈련받을 수 있는 기반 마련이 무엇보다 중요하다”라고 밝혔다.또한, “경기도 소방학교는 도내 소방공무원의 역량 강화를 책임지는 핵심 기관인 만큼, 도의회 차원에서 교육 인프라 확충과 훈련 시스템 고도화를 위한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 덧붙였다.점검 후에는 인근 ‘경기도119특수대응단’을 방문해, 소방헬기 운용현황과 헬기장 시설 등을 확인하며 신속한 구조·구급 체계 강화의 중요성에 대해서도 의견을 나눴다.한편, 이영희 의원은 경기도의회 의원연구단체인 ‘경기소방 문화유산 연구회’ 회장으로서 경기도 소방의 역사와 문화를 보존하기 위한 연구에도 힘쓰고 있다. 최근에는 경기소방역사사료관 활성화 방안 마련을 위한 연구 등 정책 활동을 활발히 전개 중이다.온라인뉴스팀