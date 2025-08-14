김진경 경기도의회 의장, 시흥 의용소방대장단과 지역안전 협력방안 논의

이미지 확대 김진경 의장이 8월 14일 오전, 의장실에서 시흥 의용소방대장단과 지역안전 협력방안을 논의한 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장이 정담회에서 참석자들의 지역사회 안전 강화 방안 건의를 경청하고 있다. (사진=경기도의회)

김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 14일 오전 의장실에서 시흥 의용소방대장단을 만나 지역안전 협력방안을 논의하는 정담회를 가졌다.이날 정담회에는 시흥 의용소방대의 김고운 연합회장, 임인옥 여성대장, 나미영 다문화대장 등이 참석했다.이 자리에서 참석자들은 지역사회 안전 강화를 위한 다양한 방안들에 대해 건의하며, 도의회의 적극적인 뒷받침을 요청했다.김진경 의장은 “시흥 의용소방대의 노고와 헌신이 지역의 안전망을 든든히 지키고 있다”라며 “현장에서 느끼는 고충과 부족한 점이 하루빨리 개선될 수 있도록 도의회 차원에서 적극 협력하겠다”라고 밝혔다.이어 “오늘 나눈 의견들이 지역의 안전 수준을 한 단계 더 높이는 밑거름이 될 것”이라며 “도의회는 경기도 전체의 안전한 미래를 위해 더욱 노력할 것”이라고 덧붙였다.온라인뉴스팀