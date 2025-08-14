메뉴
김진경 경기도의회 의장, 시흥 의용소방대장단과 지역안전 협력방안 논의

수정 2025-08-14 15:39
입력 2025-08-14 15:39
김진경 의장이 8월 14일 오전, 의장실에서 시흥 의용소방대장단과 지역안전 협력방안을 논의한 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
김진경 의장이 8월 14일 오전, 의장실에서 시흥 의용소방대장단과 지역안전 협력방안을 논의한 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 14일 오전 의장실에서 시흥 의용소방대장단을 만나 지역안전 협력방안을 논의하는 정담회를 가졌다.

이날 정담회에는 시흥 의용소방대의 김고운 연합회장, 임인옥 여성대장, 나미영 다문화대장 등이 참석했다.

이 자리에서 참석자들은 지역사회 안전 강화를 위한 다양한 방안들에 대해 건의하며, 도의회의 적극적인 뒷받침을 요청했다.

김진경 의장이 정담회에서 참석자들의 지역사회 안전 강화 방안 건의를 경청하고 있다. (사진=경기도의회)
김진경 의장이 정담회에서 참석자들의 지역사회 안전 강화 방안 건의를 경청하고 있다. (사진=경기도의회)


김진경 의장은 “시흥 의용소방대의 노고와 헌신이 지역의 안전망을 든든히 지키고 있다”라며 “현장에서 느끼는 고충과 부족한 점이 하루빨리 개선될 수 있도록 도의회 차원에서 적극 협력하겠다”라고 밝혔다.
이어 “오늘 나눈 의견들이 지역의 안전 수준을 한 단계 더 높이는 밑거름이 될 것”이라며 “도의회는 경기도 전체의 안전한 미래를 위해 더욱 노력할 것”이라고 덧붙였다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
