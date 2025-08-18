정윤경 경기도의회 부의장, 제10회 대한민국청소년교향악축제 자문위원 추대

이미지 확대 정윤경 부의장이 8월 16일 군포문화예술회관 수리홀에서 열린 제10회 대한민국청소년교향악축제에서 수상자 시상을 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 정윤경 부의장(더불어민주당, 군포1)은 8월 16일(토) 군포문화예술회관 수리홀에서 열린 제10회 대한민국청소년교향악축제에 참석해 청소년 연주자들을 격려하고, 수상자 시상을 진행하며 청소년들에게 따뜻한 응원의 메시지를 전했다.올해 10주년을 맞은 대한민국청소년교향악축제는 경기도가 후원하고 있는 행사로, 전국 청소년 오케스트라가 한자리에 모여 음악으로 교류하고 화합하는 뜻깊은 자리다. 이번 축제는 청소년들이 음악을 통해 꿈과 자신감을 키울 수 있도록 지원하는 중요한 문화예술 프로그램으로 자리매김하고 있다.대한민국청소년교향악축제 경기도의회 자문위원으로 추대된 정윤경 부의장은 “이번 축제가 청소년들의 꿈과 열정을 더욱 크게 성장시키는 계기가 되길 바라며, 경기도가 청소년 문화예술 발전을 선도할 수 있도록 의회에서도 최선을 다하겠다”고 강조했다.또한 축하 인사말을 통해 “여러분의 뜨거운 열정과 아름다운 연주는 우리 사회에 희망의 선율을 울려 퍼지게 합니다. 청소년들이 가진 무한한 가능성이 음악을 통해 더욱 빛나길 바랍니다”라며 청소년들에게 따뜻한 응원의 말을 전했다.이어 “경기도의회는 앞으로도 청소년들이 예술을 통해 꿈을 키우고 당당하게 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝히며, 청소년 문화·예술 지원 확대에 대한 의지를 밝혔다.이날 무대에는 ▲군포시립청소년실내관현악단 ▲인천YMCA 부평필하모닉오케스트라 ▲서울교대부설초등학교 한빛오케스트라 ▲광주YMCA드림청소년오케스트라 ▲평촌청소년오케스트라 등이 참여해 수준 높은 공연을 선보였다.온라인뉴스팀