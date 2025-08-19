메뉴
김진경 경기도의회 의장, 2025년 을지연습 근무자 격려

수정 2025-08-19 17:34
입력 2025-08-19 17:14
“도민의 안전과 국가 안보 지키는 일에 최선 다할 것”
이미지 확대
김진경 의장(가운데)과 정윤경 부의장(왼쪽 두 번째)이 19일 경기도 전시종합상황실을 방문해 을지연습 훈련 상황을 살펴보고 있다. (사진=경기도의회)
김진경 의장(가운데)과 정윤경 부의장(왼쪽 두 번째)이 19일 경기도 전시종합상황실을 방문해 을지연습 훈련 상황을 살펴보고 있다. (사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 19일 경기도 전시종합상황실을 방문해 ‘2025년 을지연습’에 참여한 공직자를 격려했다.

김 의장은 정윤경(더민주·군포1) 부의장과 함께 이날 오후 상황실에서 을지연습 훈련 상황을 살펴본 뒤, 격려 용품을 전달했다.

을지연습은 전쟁이나 테러 등 국가비상사태가 발생할 시 국민의 안전을 위해 범정부 차원에서 실시하는 위기관리 종합 훈련으로, 올해는 18일부터 오는 21일까지 나흘간 실시한다.

이미지 확대
김진경 의장이 19일 경기도 전시종합상황실을 방문해 을지연습에 참여한 공직자들을 격려하며 인사말을 전하고 있다. (사진=경기도의회)
김진경 의장이 19일 경기도 전시종합상황실을 방문해 을지연습에 참여한 공직자들을 격려하며 인사말을 전하고 있다. (사진=경기도의회)


김진경 의장은 “예고없이 찾아오는 위기 상황을 대비하기 위한 오늘의 훈련은 새 정부 들어 실시된 첫 훈련으로 도민이 안심할 수 있는 경기도를 만드는 토대가 될 것”이라며 “현장에서 최선을 다하며 든든한 울타리 역할을 하시는 공직자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 말했다.

이어 김 의장은 “안보와 안전은 한 순간도 방심할 수 없는 책무”라며 “경기도의회는 도민 안전과 국가 안보를 지키는 일에 한 치의 소홀함이 없도록 하겠다”고 강조했다.


이미지 확대
김진경 의장과 정윤경 부의장이 19일 경기도 전시종합상황실을 방문해 관계자로부터 을지연습 훈련 상황을 보고받고 있다. (사진=경기도의회)
김진경 의장과 정윤경 부의장이 19일 경기도 전시종합상황실을 방문해 관계자로부터 을지연습 훈련 상황을 보고받고 있다. (사진=경기도의회)


온라인뉴스팀
