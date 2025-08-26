메뉴
성기황 경기도의원, 군포 지역교육협력 지역협의회 위원장 선출!

수정 2025-08-26 09:53
입력 2025-08-26 09:53
성기황 의원. (사진=경기도의회)
성기황 의원. (사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 성기황 의원(더불어민주당, 군포2)은 25일(월), 「2025년 제2회 군포 지역교육협력 지역협의회」 에서 위원장으로 선출되었다.

군포 지역교육협력 지역협의회는 「경기도 지역교육협력에 관한 기본조례」에 근거하여 지역사회의 교육자원을 학교와 연계하여 교육의 공공성을 높이는데 기여할 수 있도록 하는 다양한 사업을 심의 및 자문하는 기구이다.

성기황 의원은 “군포시 교육 현안에 대한 깊이 있는 이해와 적극적인 소통을 바탕으로 지역사회와 학교가 상생하는 교육 협력 모델을 만들어 나가겠다”고 선출 소감을 밝혔다.

또한 성 의원은 “경기교육의 미래를 위한 애정어린 관심과 노력을 통해 군포시의 교육 경쟁력을 높이고, 학생과 학부모, 교직원 모두가 만족하는 교육 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.


한편, 성기황 의원은 경기교육 정책을 점검하는 교육기획위원회 위원이자 경기도교육청 예산결산특별위원회 위원으로 활동하고 있으며, 앞으로 학교 현장에 꼭 필요한 정책과 예산이 반영되기 위해 면밀히 검토할 예정이다.

온라인뉴스팀
