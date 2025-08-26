남경순 경기도의원, 제3회 경기도 상인의 날 참석해 상인 격려

이미지 확대 남경순 의원(경제노동위원회)이 8월 25일 안산 한양대 에리카 캠퍼스에서 열린 ‘제3회 경기도 상인의 날’ 행사에서 김동연 경기도지사, 전통시장 활성화 표창 유공자 등 관계자와 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 소속 남경순 의원(국민의힘, 수원1)은 25일 안산 한양대 에리카 캠퍼스에서 열린 '제3회 경기도 상인의 날' 행사에 참석하여 상인들을 격려하고, 지역경제 활성화를 위한 의정 활동에 최선을 다하겠다고 밝혔다.경기도시장상권진흥원과 경기도상인연합회가 주최·주관한 이날 행사에는 김동연 경기지사 등 주요 내빈과 전통시장·골목형 상점가 상인 1,000여 명이 함께했다.이 자리에서 남경순 의원은 "코로나19와 고물가 등으로 어려운 시기를 겪고 있는 소상공인과 상인 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"며, "경기도의회는 지역경제의 기반인 상권이 활력을 되찾을 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.특히, "이번 행사를 통해 현장의 생생한 목소리를 들을 수 있어 매우 의미가 있었다"며, "소상공인들의 실질적인 어려움을 해소하고 지속가능한 성장을 이끌어낼 수 있는 정책 마련에 더욱 힘쓰겠다"고 강조했다.이번 행사는 전통시장 활성화 유공자 표창, 감사패 수여와 함께 체육대회 등 다양한 프로그램으로 진행되었으며, 남경순 의원은 행사 내내 상인들과 소통하며 격려를 아끼지 않았다.한편, 남경순 의원은 앞서 경기도의회 경제노동위원회에서 소상공인 공공요금 부담 완화 관련 조례 개정안을 발의하는 등, 민생경제 회복을 위한 활발한 의정 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스팀