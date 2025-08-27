박재용 경기도의원, ‘2025 경기도신장장애인 스포츠캠프’ 참석...축하와 격려 메시지

이미지 확대 박재용 의원(보건복지위원회)이 8월 26일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 열린 ‘2025 경기도신장장애인 스포츠캠프’에 참석해 축하와 격려의 메시지를 전하고 있다. (사진=경기도의회)

박재용 경기도의회 보건복지위원회 위원(더불어민주당, 비례)은 26일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 열린 ‘2025 경기도신장장애인 스포츠캠프’에 참석해 축하와 격려의 메시지를 전했다.이날 행사는 경기도신장장애인체육연맹(회장 유석현) 주최, (사)한국신장장애인협회 경기협회 주관으로 개최되었으며, 개회 선언을 시작으로 유공자 시상과 종목별 경기 프로그램으로 진행되었다.박재용 의원은 축사를 통해 “오늘 이 자리는 함께할 수 있어서 의미가 있다”며, “스포츠를 통해 활력을 얻고 서로의 우정을 나누는 소중한 시간이 되기를 바란다”고 말했다. 이어 박 의원은 “장애인의 재활과 사회적 자립 지원을 위한 정책적 노력을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.이번 스포츠캠프는 200여 명의 경기도 신장장애인 및 보호자, 자원봉사자들이 함께 어울려 교류하며, 참가자들이 다양한 종목의 경기를 통해 성취감과 즐거움을 나누는 뜻깊은 자리였다. 또한 유공자 시상을 통해 신장장애인 복지와 권익 향상에 기여한 이들의 노고를 기리는 시간도 마련되었다.특히 이번 캠프는 단순한 체육활동을 넘어 신장장애인들의 사회참여 기회를 넓히고, 가족과 지역사회가 함께하는 통합의 장으로 의미를 더했다. 참가자들은 빙고게임, 훌라후프 등 다양한 종목에 도전하며 자신감을 얻었고, 서로를 응원하는 분위기 속에서 따뜻한 공동체 정신을 확인할 수 있었다.온라인뉴스팀