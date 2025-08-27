경기도의회 도시환경위원회, LX 인천경기남부지역본부 및 인스파이어 아레나 현장 방문
수정 2025-08-27 09:56
입력 2025-08-27 09:56
경기도의회 도시환경위원회(위원장 김시용, 국민의힘, 김포3)는 26일(화) 한국국토정보공사(LX) 인천경기남부지역본부와 인스파이어 아레나를 차례로 방문했다.
이날 현장에는 김시용 위원장을 비롯해 김태희 부위원장, 김옥순·명재성·오준환·임창휘·최승용 위원과 경기도 도시주택실·도시개발국, 경기주택도시공사 관계자 등 30여 명이 참석했다.
위원들은 먼저 LX 인천경기남부지역본부에서 ‘LX 디지털 트윈국토 플랫폼’ 시연과 ‘재산관리 통합체계’에 대한 설명을 청취하고, 정책 활용 방안을 논의했다.
‘디지털 트윈국토 플랫폼’은 실제 공간을 3차원 가상 세계에 구현해 도시문제를 예측·분석·대응할 수 있도록 지원하는 기술로, 도시계획·재난대응·교통관리·환경정책 등 다양한 분야에서 과학적이고 합리적인 의사결정을 가능하게 한다.
또한 ‘재산관리 통합체계’는 공유재산의 실태조사부터 분석, 매각·임대 관리까지 전 과정을 통합 관리하는 체계로, 행정의 효율성과 투명성을 높이는 관리시스템으로 소개됐다.
이어 위원회는 인천 인스파이어 아레나를 방문해 운영 현황을 확인했다. 인스파이어 아레나는 무대 유연성, 첨단 콘텐츠 설비, 관객 경험 최적화 등 복합 엔터테인먼트 플랫폼을 갖춘 시설로, 대규모 공연과 국제 행사 유치에 적합한 인프라를 보유하고 있다. 이러한 운영 경험은 경기도가 추진 중인 ‘K-컬처밸리’ 사업에서 공연장 설계, 콘텐츠 운영, 복합문화공간 활용 등 다양한 측면에 참고와 벤치마킹 자료가 될 수 있다는 점에서 의미가 크다.
김시용 위원장은 “LX의 디지털 기술과 공유재산 관리 혁신, 그리고 인스파이어 아레나의 운영 사례가 정책에 반영되어 도민이 체감할 수 있는 실질적 변화로 이어지길 바란다.”라고 말했다.
도시환경위원회는 이번 현장 방문을 통해 확인한 정책적 활용 요소와 운영 노하우를 경기도 정책에 적극 반영할 수 있도록 관련 부서와 협력해 나갈 계획이다.
온라인뉴스팀
