방성환 경기도의원, 별빛자연휴양림 현장 확인 및 양봉·화훼 농업인 간담회 개최

이미지 확대 8월 26일 이천시 호법농협 회의실에서 열린 ‘경기도의회-이천시 화훼협회 상생간담회’에서 방성환 농정해양위원장(앞줄 오른쪽 세 번째)과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 8월 26일 여주시 별빛자연휴양림 조성 현장에서 방성환 농정해양위원장(왼쪽)이 사업계획을 살펴보고 있다.

경기도 농정해양위원회 방성환 위원장(국민의힘, 성남5)은 26일 여주시 별빛자연휴양림을 방문해 조성 현황을 확인하고, 이천시 호법농협에서 한국양봉협회 및 한국화훼협회 관계자들과 간담회를 열어 현장의 목소리를 청취했다.이번 일정은 ▲별빛자연휴양림 조성 현황 및 예정지를 직접 확인하고, ▲양봉 산업의 어려움과 지원 과제를 논의, ▲화훼 산업의 발전 방향과 민원 사항을 청취하기 위해 마련됐다.방 위원장은 별빛자연휴양림 조성 사업 현장을 둘러보고, 사업 추진 상황과 향후 계획을 점검했다. “별빛자연휴양림은 단순한 휴양시설을 넘어 지역경제 활성화와 도민 여가ㆍ힐링 공간 확충에 기여할 수 있는 중요한 사업”이라며, “실시설계와 공정이 차질 없이 진행될 수 있도록 도의회 차원에서 지속적으로 관심을 가지고 지원하겠다”라고 밝혔다.이어 한국양봉협회 박기정 회장을 비롯한 협회 관계자들과 간담회를 가진 방 위원장은 “양봉 산업은 꿀 생산뿐 아니라 작물 수분과 생태계 보전 등 농업ㆍ환경 전반에 큰 기여를 하고 있다”라면서 “기후변화와 병해충 확산, 사양관리 비용 증가로 어려움을 겪는 농가의 현실을 잘 알고 있다. 현장의 목소리를 정책에 반영해 양봉농가가 안정적으로 경영할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.마지막으로 한국화훼협회 이천시 사무처장과 도내 화훼농가 50여 명이 참석한 간담회에서 방 위원장은 “화훼는 도민의 삶의 질을 높이고 도시ㆍ농촌의 경관을 가꾸는 고부가가치 산업이지만, 소비 위축과 수입 개방으로 많은 농가가 어려움을 겪고 있다”라며 “경기도의회는 판로 확대, 신품종 육성, 디지털 농업 접목 등 다각도의 지원 방안을 마련해 화훼 산업이 다시 도약할 수 있도록 힘을 보태겠다”라고 강조했다.방 위원장은 이날 일정을 마무리하며 “양봉과 화훼 산업은 생태ㆍ환경ㆍ문화가 어우러진 미래 농업의 중요한 축”이라며 “오늘 현장에서 들은 의견을 의정활동에 충실히 반영해 농업인이 자부심을 가지고 안정적으로 농업을 이어갈 수 있도록 제도적 뒷받침을 강화하겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀