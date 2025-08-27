방성환 경기도의원, 별빛자연휴양림 현장 확인 및 양봉·화훼 농업인 간담회 개최
입력 2025-08-27 10:12
경기도 농정해양위원회 방성환 위원장(국민의힘, 성남5)은 26일 여주시 별빛자연휴양림을 방문해 조성 현황을 확인하고, 이천시 호법농협에서 한국양봉협회 및 한국화훼협회 관계자들과 간담회를 열어 현장의 목소리를 청취했다.
이번 일정은 ▲별빛자연휴양림 조성 현황 및 예정지를 직접 확인하고, ▲양봉 산업의 어려움과 지원 과제를 논의, ▲화훼 산업의 발전 방향과 민원 사항을 청취하기 위해 마련됐다.
방 위원장은 별빛자연휴양림 조성 사업 현장을 둘러보고, 사업 추진 상황과 향후 계획을 점검했다. “별빛자연휴양림은 단순한 휴양시설을 넘어 지역경제 활성화와 도민 여가ㆍ힐링 공간 확충에 기여할 수 있는 중요한 사업”이라며, “실시설계와 공정이 차질 없이 진행될 수 있도록 도의회 차원에서 지속적으로 관심을 가지고 지원하겠다”라고 밝혔다.
이어 한국양봉협회 박기정 회장을 비롯한 협회 관계자들과 간담회를 가진 방 위원장은 “양봉 산업은 꿀 생산뿐 아니라 작물 수분과 생태계 보전 등 농업ㆍ환경 전반에 큰 기여를 하고 있다”라면서 “기후변화와 병해충 확산, 사양관리 비용 증가로 어려움을 겪는 농가의 현실을 잘 알고 있다. 현장의 목소리를 정책에 반영해 양봉농가가 안정적으로 경영할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.
마지막으로 한국화훼협회 이천시 사무처장과 도내 화훼농가 50여 명이 참석한 간담회에서 방 위원장은 “화훼는 도민의 삶의 질을 높이고 도시ㆍ농촌의 경관을 가꾸는 고부가가치 산업이지만, 소비 위축과 수입 개방으로 많은 농가가 어려움을 겪고 있다”라며 “경기도의회는 판로 확대, 신품종 육성, 디지털 농업 접목 등 다각도의 지원 방안을 마련해 화훼 산업이 다시 도약할 수 있도록 힘을 보태겠다”라고 강조했다.
방 위원장은 이날 일정을 마무리하며 “양봉과 화훼 산업은 생태ㆍ환경ㆍ문화가 어우러진 미래 농업의 중요한 축”이라며 “오늘 현장에서 들은 의견을 의정활동에 충실히 반영해 농업인이 자부심을 가지고 안정적으로 농업을 이어갈 수 있도록 제도적 뒷받침을 강화하겠다”라고 밝혔다.
