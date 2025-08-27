이용욱 경기도의원, 파주소방서 ‘명예소방서장’ 위촉

이미지 확대 8월 27일 파주소방서 명예소방서장으로 위촉된 이용욱 의원이 위촉식에서 소방 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 파주소방서 명예소방서장으로 위촉된 이용욱 의원이 소방 관계자들과 함께 장비를 살펴보고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 더불어민주당 총괄수석부대표 이용욱 의원(파주3)이 8월 27일(수) 파주소방서 명예소방서장으로 위촉되어 현장 소방관들의 노고에 감사를 표하고, 파주시 시민 안전과 소방 현안 해결을 위한 적극적인 지원을 약속했다.이날 위촉식에서는 김명찬 파주소방서장, 김영일·최성순 의용소방대 연합회장 등이 참석했으며, 이 의원은 소방서 주요 현황 보고를 받고 운정동 일대를 방문해 주택용 소방시설을 설치했다. 이어 소방차량과 청사 시설을 확인하며 현장 의견을 청취했다.이용욱 의원은 명예소방서장 위촉행사에서 “파주시민의 생명과 안전을 위해 365일 밤낮없이 헌신하는 소방관 분들 덕분에 우리의 평범한 일상이 안전하게 보호받고 있다”라며, “소방관 분들이 가정과 사회에서 얼마나 소중한 존재인지 늘 기억하며, 경기도의회 더불어민주당 차원에서 소방관들의 안전과 복지 향상을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.또한 이 의원은 파주소방서의 당면 과제 해결을 위해 ▲파주 교하119 안전센터 증축 ▲복지시설 리모델링 ▲운정신도시 소방 수요에 대응하기 위한 제2지휘단 및 안전센터 신설 등 현장 건의사항이 원활히 추진될 수 있도록 지원하겠다고 강조했다.특히 “경기 북부 소방 수요는 전국 최고 수준임에도 북부소방재난본부장의 위상이 남부와 같지 않은 문제가 있다”라고 지적하며, “북부소방재난본부의 위상을 남부와 같게 하여 경기 북부 소방 가족 여러분의 노고가 제대로 인정받을 수 있도록 힘쓰겠다”고 의지를 피력했다.이용욱 의원은 명예소방서장 활동 종료 후 “짧은 시간이었지만 명예소방서장으로 활동해보니 현장의 어려움을 더욱 깊이 이해하게 되었다”라며, “이재명 대통령의 ‘안전이 최우선인 사회’ 국정 철학에 발맞춰, 경기도의회 더불어민주당이 안전사회 실현에 기여하겠다“고 밝혔다.온라인뉴스팀