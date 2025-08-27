메뉴
김영희, 조용호 경기도의원, 평생교육사 지원 강화에 나선다

수정 2025-08-27 16:29
입력 2025-08-27 16:29
김영희 의원과 조용호 의원이 8월 27일 오산상담소에서 오산평생교육사협회와 함께 ‘평생교육사 전문성·고용 안정’을 주제로 정담회를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)
김영희 의원과 조용호 의원이 8월 27일 오산상담소에서 오산평생교육사협회와 함께 ‘평생교육사 전문성·고용 안정’을 주제로 정담회를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 김영희 의원(더불어민주당·오산1)과 조용호 의원(더불어민주당·오산2)은 8월 27일 오산상담소에서 오산평생교육사협회와 함께 「평생교육사 전문성·고용 안정」을 주제로 정담회를 개최했다.

이번 정담회에는 박태은 오산평생교육사협회장, 신동숙 이사, 김현진 고문, 유동숙 감사 등 협회 관계자들이 참석해 평생교육사의 전문성 향상과 안정적인 고용 기반 마련을 위한 방안이 집중 논의됐다.

박태은 협회장은 ▲평생교육사 역량강화 교육 지원 ▲지자체 인건비 지원 및 공개채용을 통한 인건비 확보 ▲지자체 조례를 근거로 한 평생교육사 확대 배치 필요성 등을 제안했다.

김영희 의원은 “평생학습 선도도시 오산이 앞으로 더 발전하려면 평생교육사협회의 로드맵과 기관 간 협력이 무엇보다 중요하다”며 “지속가능한 평생학습 체계를 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

조용호 의원은 “평생교육사가 전문성을 발휘하며 안정적으로 활동할 수 있어야 시민들에게 더 나은 학습 기회를 제공할 수 있다”며 “도의회도 제도적 뒷받침에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이에 오산평생교육사협회 관계자들은 “도의회가 현장의 목소리를 직접 들어주어 큰 힘이 된다”며 향후 제도 개선과 지원 확대에 기대를 표했다.


김영희 의원과 조용호 의원은 앞으로도 지자체 및 관련 단체와 협력해 평생교육사의 전문성 강화와 안정적인 배치를 위한 정책적 노력을 이어갈 계획이다.

온라인뉴스팀
