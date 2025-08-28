서현옥 경기도의원, 2025 차세대 반도체 패키징 산업전 개막식 참석

이미지 확대 서현옥 의원(미래과학협력위원회)이 8월 27일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2025 차세대 반도체 패키징 산업전’ 개막식에 참석해 내빈들과 함께 테이프 커팅을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 서현옥 의원은 27일(수) 수원컨벤션센터에서 열린 「2025 차세대 반도체 패키징 산업전」 개막식에 참석했다. 개막식에는 고영인 경기도 경제부지사, 이재준 수원시장, 이재식 수원시의회 의장을 비롯한 국내외 반도체 산업 관계자들이 함께했다.이번 산업전은 경기도와 수원시가 공동 주최하고, (재)수원컨벤션센터·(주)제이엑스포·(주)전자신문사가 주관했으며, 183개 기업, 350부스 규모로 개최됐다. 전시 품목은 반도체 패키징 테스트 공정 장비, 패키징 소재 및 부품, 패키징 기술 솔루션, 기타 반도체 후공정 소재·부품·장비 등으로, 국내 유일 지자체 주도의 반도체 국제 전시회라는 점에서 큰 의미가 있는 것으로 알려졌다.서현옥 의원은 축사를 통해 “이번 산업전이 첨단 반도체 패키징 산업의 혁신과 글로벌 경쟁력 강화의 기회를 제공하는 자리가 되기를 기대한다”라며,“이를 위해, 도민을 대표하는 경기도의회 의원으로서 반도체 산업의 육성을 위한 정책적인 지원과 제도적 뒷받침에 대해 심도있게 고민하고 기업이 자유롭게 연구하고 투자할 수 있는 환경과 역량있는 인재가 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 늘 현장의 목소리에 귀 기울이며, 함께 성장하는 산업 생태계 조성을 위해 최선을 다하겠다”라고 전했다.온라인뉴스팀