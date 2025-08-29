성기황 경기도의원, 군포소방서 “안전환경의 날 캠페인” 참석

이미지 확대 성기황 의원(교육기획위원회)이 8월 28일, 군포소방서 “안전환경의 날 캠페인”에 참석해 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 성기황 의원(더불어민주당, 군포2)은 28일(목), 군포소방서 “안전환경의 날 캠페인”에 참석하여 소방서 관계자 및 의용소방대, 119청소년단과 함께 화재 취약지역 점검에 나섰다.이날 성 의원은 화재 발생 우려가 있는 상가 밀집 지역을 중심으로 에어컨 실외기 주변과 상가 뒷 골목에 쌓인 가연성 쓰레기를 직접 수거하고 정비하였으며 시민들에게 화재 예방의 중요성을 알리는데 앞장섰다.성 의원은 “화재 예방은 곧 일상 생활 속 작은 실천에서 비롯된다”라며 “일상생활에서 쉽게 버려지는 쓰레기가 자칫 화재로 이어지지 않도록 안전에 대한 시민 의식이 강화되어야 한다”고 전했다.끝으로 성 의원은 “정기적인 캠페인을 통해 시민들의 안전 수칙 준수가 생활화되고, 화재 예방 의식이 제고되어 안전 문화가 지역사회 전반에 정착되길 기대한다”고 말했다.온라인뉴스팀