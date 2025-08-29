김철진 경기도의원, 경기도 의료기기 개발 지원 사업 행사서 첨단 의료바이오 허브 도약 강조

이미지 확대 김철진 의원(미래과학협력위원회)이 8월 29일 고려대학교 안산병원에서 열린 ‘2025 경기도 의료기기 개발 지원 사업 핸즈온 네트워킹’ 행사에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

김철진 경기도의회 미래과학협력위원회 의원(더불어민주당, 안산7)은 29일 고려대학교 안산병원에서 열린 ‘2025 경기도 의료기기 개발 지원 사업 핸즈온 네트워킹’ 행사에 참석해 안산이 첨단 의료 바이오산업의 허브로 도약해야 한다고 강조했다.이날 행사는 경기도와 경기도경제과학진흥원이 주최·주관했으며, 의료기기 기업과 의료진 간의 협력을 강화하고 디지털 의료 기술 발전을 모색하기 위해 마련됐다. 행사에는 안산시 허남석 부시장, 경기도경제과학진흥원 이종석 바이오산업본부장, 고려대 안산병원 이주한 연구부원장 등 주요 인사를 비롯해 기업 관계자와 의료진이 참석했다.김철진 의원은 축사를 통해 “안산은 대한민국 산업 발전의 심장이었다”라며 “이제 그 역동적 DNA를 바탕으로 4차 산업혁명 시대를 선도하는 첨단 의료 바이오산업의 허브로 거듭나야 한다”고 말했다. 그는 이번 네트워킹 행사를 ‘안산과 경기도의 새로운 미래를 위한 출발점’이라고 평가했다.특히, “경기도의 미래 먹거리가 첨단 의료산업에 있다고 늘 생각해 왔으며, 이 비전을 현실로 만들기 위해 전국 최초로 ‘경기도 디지털 의료제품 육성 및 지원 조례’를 대표 발의했으며, 이 조례를 근간으로 본 행사가 마련되어 기쁘게 생각한다.”라고 말했다.또한, 김철진 의원은 “오늘 선보이는 혁신적인 의료기기 기술이 임상 현장의 생생한 목소리와 만날 때 비로소 세계 시장을 선도할 위대한 제품으로 완성될 수 있다”라고 강조했다. 그는 기업에게는 성장의 돌파구를, 의료진에게는 미래 의료의 통찰을 얻는 기회의 장이 되기를 바란다고 전했다.“아이디어가 기술로, 기술이 산업으로 이어져 도민의 건강과 행복에 기여하는 성공적인 상생 모델을 만들어 달라”고 당부하며, “오늘 함께하는 모든 분들의 노력이 빛을 발할 수 있도록 경기도의회 차원에서 정책적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.경기도는 이번 1차 행사에 이어, ‘플랫폼 병원-기업 네트워킹’을 주제로 다음 달에 아주대학교 병원에서 2차 행사를 개최할 계획이다. 김철진 의원은 앞으로도 이와 같은 상생 모델이 지속적으로 확대될 수 있도록 관련 정책을 지속적으로 발굴하고 지원할 계획이다. 특히, 안산 지역의 의료 및 과학기술 인프라를 활용한 새로운 사업 모델을 모색하여, 지역 발전을 견인할 수 있는 구체적인 방안을 마련하는 데 주력할 것이라고 말했다.온라인뉴스팀