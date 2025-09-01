대한매일상회 바로가기
유영일 경기도의원, 여주 물류단지,포천 산업단지 등 주요 개발사업 추진 점검

수정 2025-09-01 13:39
입력 2025-09-01 13:39
이미지 확대
유영일 의원(도시환경위원회 부위원장)이 8월 29일 의회 안양상담소에서 경기주택도시공사(GH) 관계자로부터 여주 물류단지 조성 등 주요 현안을 보고 받고 있다. (사진=경기도의회)
유영일 의원(도시환경위원회 부위원장)이 8월 29일 의회 안양상담소에서 경기주택도시공사(GH) 관계자로부터 여주 물류단지 조성 등 주요 현안을 보고 받고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 도시환경위원회 유영일 부위원장(국민의힘, 안양5)은 8월 29일 의회 안양상담소에서 경기주택도시공사(GH) 관계자와 면담을 갖고 여주 물류단지 조성 등 주요 현안을 보고받았다.

이 자리에서 유 부위원장은 여주 물류단지와 포천 소흘 일반산업단지 조성이 지역경제 활성화와 경기도 균형발전에 기여할 수 있도록 철저히 추진할 것을 주문했다.

또한 GH 공사채 발행 계획은 재정 건전성을 확보하는 방향에서 진행되어야 한다고 강조했으며, 고양창릉 공공주택지구, 경기용인 플랫폼시티 등 주요 개발사업도 차질 없이 관리할 것을 당부했다.

유 부위원장은 도민이 체감할 수 있는 균형발전과 지속가능한 도시발전 실현이 무엇보다 중요하다고 밝혔다.


경기도의회 의원들은 지역상담소를 주민의 입법·정책 관련 건의사항, 생활 불편 등을 수렴하고 관계 부서와 논의하는 공간으로 활용하고 있다.

온라인뉴스팀
