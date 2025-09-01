이택수 경기도의원, 고양 모의창업 및 투자 발표회 참관

이미지 확대 이택수 의원이 8월 30일 한양문고 주엽점 데미안문화홀에서 열린 ‘2025 고양 모의창업 및 투자유치 발표회’를 참관한 뒤 참가 학생들과 단체 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 이택수 의원이 고양교육지원청 주최 ‘2025 고양 모의창업 및 투자유치 발표회’ 현장에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 이택수 의원(국민의힘, 고양8)은 교육발전특구인 고양시에서 고양교육지원청 주최로 지난달 30일 한양문고 주엽점에서 개최된 ‘2025 고양 모의창업 및 투자유치 발표회’를 참관하고 참가 학생들을 격려했다.이날 설명회에는 고양시내 중고등학생 11개팀이 출전해 디저트 키트, 휘트니스 앱, 프리미엄 도시락, 이중 컵홀더, 프로젝션 맵핑, 비전 실버타운, 쪼그라 컵, 창업 플랫폼, MBTI 의류, 식재료 스캔, 건강 약과 등 다양한 혁신 아이템을 선보였다.이택수 의원은 “우리나라는 자본주의 국가이니 자본가가 되는 것이 맞는데, 학생들이 자신의 개성과 시대 트렌드에 맞게 현명한 사업 아이템을 찾아야 할 것”이라고 강조했다.이현숙 교양교육지원청 교육장은 “창업 못지 않게 기업의 사회적 기여가 중요하다”며 기업가 정신을 강조했다.이날 설명회 심사 결과 사업아이템 명확성, 사업성, 실현가능성, 발표전달력, 팀워크 등 평가 항목에서 다감약과가 종합 1위를 차지했다.온라인뉴스팀