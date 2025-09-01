대한매일상회 바로가기
경기도의회, 2차 청년행정인턴 임명식 개최

수정 2025-09-01 16:41
입력 2025-09-01 16:41
이미지 확대
9월 1일 경기도의회 중회의실에서 열린 ‘2025년도 2차 청년행정인턴 임명식’에서 임채호 의회사무처장과 선발된 인턴들이 임명장을 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
9월 1일 경기도의회 중회의실에서 열린 ‘2025년도 2차 청년행정인턴 임명식’에서 임채호 의회사무처장과 선발된 인턴들이 임명장을 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회는 1일 오전 의회 중회의실에서 2025년도 2차 청년행정인턴 임명식을 개최했다.

17명을 모집한 2차 청년행정인턴 채용모집에는 총 309명이 지원하여 18.2:1의 높은 경쟁률을 기록했다.

청년행정인턴들은 앞으로 4개월간 의회사무처 의정국 소속 6개 과와 10개 전문위원실에 배치되어 부서별 사무보조 및 정책자료 수집·조사지원 등 다양한 행정업무를 수행하게 된다.

도의회 청년행정인턴 사업은 청년들에게 공공 분야의 실무 경험을 제공하고 실업문제를 해소하기 위하여 2023년부터 시작해 올해 3년차를 맞이했다.

특히 올해는 근무기간을 3개월에서 4개월로 늘려 청년들의 직무체험 기회를 보다 확대해서 운영하고 있다
이날 임명식에서 임채호 의회사무처장은 “인턴 근무기간이 단순히 행정업무 경험 기간이 아니라 도민의 삶의 질 향상을 위한 소중한 시간이라 생각하고 성실하고 적극적인 자세로 근무에 임해주길 바란다”고 당부하며 축하와 격려의 인사를 전했다.

온라인뉴스팀
