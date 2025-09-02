경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회, 파주 미래통일교육센터 현장방문 및 DMZ 안보체험

이미지 확대 경기도교육청 예산결산특별위원회가 파주 미래통일교육센터를 찾아 현장을 점검한 뒤 단체 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 미래통일교육센터에서 관계자들과 간담회를 열고 교육 현안과 예·결산 반영 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 오후 일정으로 DMZ 일원의 제3땅굴을 방문한 위원들이 안보 현장을 둘러본 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도교육청 예산결산특별위원회(위원장 김정호)는 2025년 9월 2일(화) 파주 일원에서 현장방문을 실시했다. 이번 방문은 예·결산 심사의 효율성을 높이고 위원 간 소통과 협력을 강화하기 위해 마련됐다.위원들은 이날 오전 파주 미래통일교육센터를 방문해 시설을 둘러보고 교육 현장의 여건과 지역 현안을 면밀히 점검했다. 이어 관계자들과의 간담회를 통해 현장의 생생한 목소리를 청취하고 이를 정책에 반영하기 위한 구체적 방안을 논의했다.오후에는 통일대교 검문소를 거쳐 DMZ 일원의 제3땅굴, 도라전망대 등을 탐방하며 분단 현실과 안보 상황을 현장에서 직접 확인하는 시간을 가졌다.김정호 위원장은 “이번 현장방문은 교육 현장과 지역사회의 목소리를 직접 들을 수 있는 소중한 자리였다”며 “현장에서 수렴한 의견을 예·결산 심의 과정에 충실히 반영하고, 예산 집행의 투명성과 효율성을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.이날 현장방문에는 김정호 위원장을 비롯해 안명규·전자영 부위원장, 김선희·박명숙·심홍순·오창준·이상원·김진명·변재석·성기황·이인규·이재영 의원이 함께했다.온라인뉴스팀