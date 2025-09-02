문형근 경기도의원, 북경행동강령 30년, 경기도 성평등 정책의 현황과 과제 포럼축사

이미지 확대 9월 2일 경기도여성가족재단 223호에서 열린 ‘북경행동강령 30년, 경기도 성평등 정책의 현황과 과제’ 포럼에서 문형근 여성가족평생교육위원장의 축사를 전하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 문형근 위원장(더불어민주당, 안양3)은 2025년 9월 2일(화) 오후 2시, 경기도여성가족재단 223호에서 열린 「북경행동강령 30년, 경기도 성평등 정책의 현황과 과제」 포럼에 축사를 전했다. 이번 포럼은 북경행동강령 채택 30주년을 맞아, 경기도 성평등 정책의 성과를 되짚고 향후 과제를 모색하기 위해 마련되었다.이날 행사에는 김혜순 경기도여성가족재단 대표이사, 황윤정 유엔여성기구 지식·파트너십센터 소장, 정영애 전 여성가족부 장관을 비롯해 학계, 연구기관, 시민사회 전문가, 도내 공무원과 도민 등 100여 명이 함께해 성황을 이뤘다문형근 위원장은 축사를 통해 “1995년 북경행동강령은 지난 30년간 전 세계가 성평등 사회로 나아가는 이정표가 되어왔다”며 “경기도 역시 성평등을 위한 제도적 기반을 다져왔지만 여전히 풀어야 할 과제가 많다”고 밝혔다.이어 “성평등은 여성만의 과제가 아니라 사회 전체의 지속가능성과 직결되는 가치”라며, “경제와 복지가 조화를 이루고 공동체가 건강하게 발전하기 위해 반드시 성평등이 실현되어야 한다”고 강조했다.또한, “도의회 여성가족평생교육위원회는 성인지 예산제도의 정착, 여성·청소년 정책 관련 조례 제정, 사회참여 확대를 위한 제도적 장치를 통해 경기도 성평등 정책을 충실히 뒷받침해왔다”며 “앞으로도 도민 모두가 체감하는 성평등 실현을 위해 입법과 예산을 통해 최선을 다하겠다”고 축사를 전했다.한편, 이번 포럼은 개회 인사와 축사, 기조 강연, 분야별 발표, 지정토론, 종합토론 및 질의응답 순으로 진행되었으며, 유튜브 생중계를 통해서도 도민과 함께 공유되었다.온라인뉴스팀