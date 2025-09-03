박옥분 경기도의원, 북경행동강령 30주년 포럼 패널 참석...경기도 성평등 입법 과제 제시

이미지 확대 박옥분 의원(건설교통위원회)이 9월 2일 경기도여성가족재단에서 열린 제7차 경기GPS에서 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 박옥분 의원(더불어민주당, 수원2)은 9월 2일(화) 경기도여성가족재단에서 열린 제7차 경기GPS(Gender Policy Seminar)에 토론자로 참석해 「경기도 성평등 관련 조례 현황과 과제」를 주제로 발표했다.이번 세미나는 ‘북경행동강령 30년, 경기도 성평등 정책의 현황과 과제’를 주제로 개최되었으며, 1995년 북경행동강령 채택 이후 30년간 경기도의 성평등 정책 성과를 점검하고 향후 과제를 모색하기 위해 마련되었다.행사는 정영애 전 여성가족부 장관의 기조강연으로 문을 열고, 이어 재단 연구진과 전문가들이 의사결정·여성폭력·여성건강·여성 경제활동·여성과 무력분쟁 등 5개 분야별 현황과 과제를 발표했다.박옥분 의원은 지정토론에서 “경기도는 지난 20여 년간 성평등 기본조례를 비롯해 여성폭력 방지, 여성 건강권 보장, 여성 경제활동 촉진, 역사적 피해 여성 지원 등 다양한 조례를 마련해 성평등 제도의 기반을 넓혀왔다”면서도, “여전히 여성 대표성 부족, 폭력예방교육 전문성 미흡, 성별 임금격차와 돌봄노동 격차 등 개선 과제가 산적해 있다”고 지적했다.또한 박 의원은 ▲위원회 여성위원 비율 관리 및 성평등 인사관리 강화 ▲폭력예방교육 전문기관 설치 ▲생애주기별·성인지적 건강권 보장 ▲성별임금공시제 도입 ▲여성·평화·안보 조례 제정 등을 입법 과제로 제안하며, “성평등은 민주주의의 핵심 가치로, 도민 모두가 성별과 관계없이 존엄과 권리를 누릴 수 있도록 실효성 있는 제도적 장치 마련이 필요하다”고 강조했다.이번 세미나는 북경행동강령 30주년을 맞아 경기도 성평등 정책을 점검하고 향후 의제를 논의하는 의미있는 자리였다.온라인뉴스팀