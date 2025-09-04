방성환 경기도의원, ‘2025 기후급식 국제 콘퍼런스 In 경기’서 선언문 낭독

이미지 확대 방성환 위원장(농정해양위원회)이 9월 3일 경기창조경제혁신센터에서 열린 ‘2025 기후급식 국제 콘퍼런스 IN 경기’에서 참여해 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도 농정해양위원회 방성환 위원장(국민의힘, 성남5)은 3일 경기창조경제혁신센터에서 열린 「2025 기후급식 국제 콘퍼런스 IN 경기」에 참석해 축사를 전하고, ‘기후급식 선언문’을 낭독하며 퍼포먼스에도 함께 참여했다.이번 콘퍼런스는 경기도와 경기도농수산진흥원이 공동 주최했으며, 일본ㆍ캄보디아ㆍ인도네시아 등 해외 지방정부 관계자와 UNICEF, 세계자원연구소 등 국제기구 전문가가 참여해 국내외 기후급식 사례와 전략을 공유하는 자리로 마련됐다.방성환 위원장은 축사에서 “경기도는 2011년 초등학교 전면 무상급식을 시작으로 중ㆍ고등학교까지 확대하며 보편적 교육복지를 실현해 왔다”라며, “무상급식이 곧 친환경급식의 시작은 아니었지만, 그 과정에서 친환경 농산물 지원을 단계적으로 강화해 지금의 친환경 학교급식 체계를 구축할 수 있었다”라고 말했다.이어 “이제 경기도는 친환경급식을 넘어 기후위기 대응까지 담아내는 ‘기후급식’이라는 새로운 패러다임을 제시하고 있다”라며, “도의회 농정해양위원회도 도정과 협력해 정책이 안정적으로 추진될 수 있도록 제도적 뒷받침을 강화하고, 현장의 목소리가 충실히 반영되도록 최선을 다하겠다”라고 강조했다.방 위원장은 끝으로 “기후급식은 단순한 급식정책이 아니라, 아이들의 건강권 보장과 농업의 지속가능성, 지역순환경제 활성화를 함께 이끄는 중요한 과제”라며, “앞으로도 농정해양위원회가 도민과 농업인, 현장의 의견을 세심히 살피며 기후위기 대응 먹거리 정책을 든든히 지원하겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀