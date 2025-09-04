이자형 경기도의원, 경기도의회 후생복지 평가척도 개발 최종보고회 참석

이미지 확대 이자형 의원(교육행정위원회)이 9월 3일 경기도의회 11층 교섭단체 회의실에서 열린 ‘경기도의회 후생복지 평가척도 개발’ 정책연구용역 최종보고회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육행정위원회 이자형 의원(더불어민주당, 비례)은 3일 경기도의회 11층 교섭단체 회의실에서 열린 「경기도의회 후생복지 평가척도 개발」 정책연구용역 최종보고회에 참석했다.이번 연구는 경기도의회사무처가 추진하는 입법정책연구용역으로 자치분권과 도내 특정 분야 현안 해결을 위한 정책 대안 제시 및 조례 제·개정(안) 마련을 지원해 도민의 삶의 질 향상에 기여하고자 진행됐다.특히, 이번 「경기도의회 후생복지 평가척도 개발」 정책연구용역 주제는 경기도의회 조직과 구성원의 특수성을 반영한 후생복지 평가체계 마련을 목표로 했다.연구 수행은 서일대학교 산학협력단(정수진 교수 연구책임)이 맡아 2025년 6월 5일부터 9월 5일까지 3개월간 진행됐다. 문헌연구, 실태조사, 전문가 델파이 조사, 통계 검증을 거쳐 ‘조직지원·근무환경, 보상·재정지원, 건강·복지프로그램, 경력개발·자기계발, 조직문화·심리적 안전’ 등 5개 대분류, 29개 세부항목으로 구성된 표준화된 후생복지 평가척도가 도출됐다.이자형 의원은 “이번 연구는 단순한 복리후생 평가를 넘어, 경기도의회 특성과 구성원 요구를 반영한 과학적·객관적 진단 도구를 마련했다는 점에서 의미가 크다”며, “평가 결과가 향후 정책 개선과 자원 배분의 효율성 제고에 기여할 수 있도록 지속적으로 보완해 나가기를 기대한다”고 말했다.이어 이 의원은 “복지정책은 모든 구성원에게 공정하게 적용되어야 하며, 직군과 고용형태에 따른 실효성 있는 지원이 필요하다”며, “경기도의회가 1,420만 경기도민의 민의를 담아 업무를 수행하는 기관으로써 거듭날 수 있도록 정책적 실익과 현장 적용성을 갖춘 제도 운영으로 조직 모두에게 긍정적 변화를 가져오길 바란다”고 강조했다.한편 경기도의회는 이번 연구성과를 토대로 후생복지 제도의 체계적 운영과 개선을 위한 정책 검토를 이어갈 계획이다.온라인뉴스팀