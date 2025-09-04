이제영 경기도의원, 경제 위기 극복, 경기도의회 미래과학협력위원회가 마중물 역할 하겠다

이미지 확대 이제영 위원장(미래과학협력위원회)이 9월 3일 수원 경기바이오센터에서 열린 ‘2025 경기도 FTA·통상 정책 포럼’에 참석해 환영사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 이제영 위원장(국민의힘, 성남8)은 3일 수원 경기바이오센터에서 열린 ‘2025 경기도 FTA·통상 정책 포럼’에 참석해 환영사를 했다. 이번 포럼은 글로벌 통상 환경 변화와 비관세 장벽에 선제적으로 대응하고 도내 수출기업의 역량을 강화하기 위해 마련된 자리다.이제영 위원장은 이날 환영사를 통해 “현장에서 뛰는 기업인들이 느끼는 경제 상황의 심각성을 잘 알고 있다”며 “정부, 경기도, 그리고 경기도의회가 기업인들에게 기댈 언덕이 되어야 한다는 생각에 이 자리에 달려왔다”라고 말했다. 또한 “미래과학협력위원회 12명의 의원은 여야를 떠나 경제 활성화를 위해 한목소리를 내고 있다”라며 “내년도 예산에도 이런 노력이 반영될 것으로 기대한다”라고 강조했다.이번 포럼은 ‘경기FTA통상진흥센터’와 ‘한국무역협회 경기남부지역본부’가 공동 주관했으며, 경기도 내 기업체 임직원 및 수출 관계 기관 관계자 100여 명이 참석했다. 포럼에서는 ‘미국 관세 협상 이후, 통상 환경 변화와 수출기업의 과제’를 주제로 기조강연과 패널 토론이 진행됐다.이제영 위원장은 특히 “젖 달라고 우는 아이에게 젖을 주듯, 기업인들이 어려움을 겪을 때 집행부나 의회를 찾아오시면 현장으로 달려가 필요한 지원을 모색하겠다”라며, “미래과학협력위원회가 위기 극복의 마중물 역할을 하겠다”는 강력한 의지를 표명했다. 이어 “위기 뒤에는 반드시 기회가 온다”라며“ 이 위기를 잘 극복해 기업과 국가가 함께 성장하는 계기를 만들자”라고 기업인들을 격려했다.온라인뉴스팀