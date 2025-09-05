임상오 경기도의원, 경기북부 생태교육 메카로 도약…야생동물생태관찰원 조성 박차

이미지 확대 임상오 위원장(안전행정위원회)이 9월 3일 경기도의회 동두천상담소에서 경기북부야생동물생태관찰원 조성계획 등에 대한 업무보고를 받고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)은 지난 9월 3일 경기도의회 동두천상담소에서 북부야생동물구조관리센터 부지 확보 및 경기북부야생동물생태관찰원 조성계획에 대한 업무보고를 받고, 야생동물 보호와 생태교육 강화를 위한 경기도 차원의 적극적인 역할을 강조했다.이번 조성계획은 경기북부지역의 멸종위기 야생동물 보호와 체계적인 재활을 통해 생물권 보전 기능을 확대하고, 도민에게 생태의 중요성을 알릴 수 있는 교육 공간을 확보하려는 목적에서 출발했다. 특히, 기존 북부야생동물구조관리센터 부지 내에 생태관찰원, DMZ생태공원, 탐방로 등을 조성함으로써 사람과 동물이 공존하는 생태환경을 구현할 계획이다.임상오 위원장은 “경기북부는 멸종위기종이 집중된 생태적 요충지로, 이번 생태관찰원 조성은 그 가치를 지켜나가는 중요한 첫걸음”이라며 “특히 자연서식지와 유사한 공간에서 영구 장애동물의 재활 과정을 도민이 직접 관찰하며 생명의 소중함을 배우는 기회가 되기를 기대한다”고 말했다.또한 임 위원장은 “무상대부 형태로 운영돼 온 구조관리센터 부지를 이번에 도유지와 교환 취득함으로써, 향후 시설 보강이나 생태관광 인프라 확장에 있어 불필요한 행정 소모를 줄일 수 있게 됐다”며 “도의회 차원에서도 예산과 행정적 뒷받침을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.이번 조성계획에 따라, 구조센터 부지(연천 전곡읍 양원리 일원 14,852㎡)는 총 72억 원 규모의 예산이 투입돼 단계적으로 정비된다. 1단계로는 조류재활장 설치와 소규모환경영향평가가 진행되며, 2단계에는 탐방로·생태공원·영구장애동물 보호시설이 들어설 예정이다. 3단계에서는 포유류 방사훈련장과 생태학습장이 조성돼, 경기북부를 대표하는 생태교육 허브로 발전하게 된다.한편, 경기도의회는 향후 경기도 및 관계기관과 연계해 학술협력, 도민참여형 생태프로그램 확대 등을 통해 경기북부가 ‘야생동물과 공존하는 지속가능한 생태환경 중심지’로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어갈 방침이다.온라인뉴스팀