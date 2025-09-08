이용욱 경기도의원, 경기도사회적경제위 위원 위촉... 사회적경제 공동체와 연대 약속

이미지 확대 9월 5일 제4기 경기도사회적경제위원회 회의에서 위원으로 공식 위촉된 이용욱 의원(더불어민주당 총괄수석부대표)이 인사말을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 더불어민주당 총괄수석부대표 이용욱 의원(파주3)은 5일(금) 경기도청 서희홀에서 열린 제4기 경기도사회적경제위원회 회의에서 위원으로 공식 위촉됐다. 이번 위촉은 이용욱 의원이 그동안 사회적경제 분야에서 보여준 전문성과 헌신적 의정활동을 인정받은 결과로 평가된다.이번 회의에서는 ‘사회적경제박람회 추진’과 ‘경기도 사회적경제 기본계획 수립’ 등 경기도 사회적경제 지원 정책의 방향을 결정할 핵심 안건들이 논의되었다. 이용욱 의원은 이 자리에서 사회적경제의 중요성을 역설하며, 경기도의 선도적 역할을 강조했다.인사말에서 이용욱 의원은 “사회적경제는 지역사회의 다양한 난제를 풀어가는 실질적인 해법이며, 공공이 전략적으로 활용해야 할 정책적 수단”이라고 강조하며,“이재명 정부는 이러한 사회적경제의 가치를 인정하고, 사회적경제 활성화를 국정과제로 선택했다”라고 설명했다.이어, “경기도가 이에 발맞춰 돌봄, 기후위기, 일자리 부족과 같은 사회문제를 해결하는 데 사회적경제를 핵심 도구로 삼아 도민의 삶을 바꾸는 선도적 모델을 만들어야 한다”라고 당부했다.끝으로, 이 의원은 “윤석열 전 정부 시절 사회적경제 영역 지원 예산이 급격히 축소되면서, 경기도가 사회적경제의 마지막 보루이자 든든한 피난처가 되어야 한다는 절실한 책임감을 느껴왔다”라며, “경기도의회 더불어민주당 총괄수석부대표로서 의정활동의 중심에 사회적경제를 두고, 현장과 함께 숨 쉬며 사회적경제의 새로운 길을 열 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”라고 약속했다.한편, 이용욱 의원은 그동안 경기도 사회적경제의 현장과 제도, 예산을 연결하는 가교로서 활발한 의정활동을 이어왔다. ‘경기도 사회적경제 패키지 조례’ 제정을 통해 사회적경제 조직별 맞춤형 지원의 근거를 마련했다. 또한 경기도 사회적경제 실무협의회 구성을 촉구하고 성사를 이끌어 현장의 목소리가 직접 정책에 반영되는 구조를 만들었다.이에 그치지 않고, 이 의원은 이번 제386회 임시회에서 심의될 예정인 「경기도 사회적경제기금 설치 및 운영 조례 일부개정조례안」을 대표발의해 기금의 존속기한을 늘려 사회적경제 영역이 필요로 하는 금융지원이 이어질 수 있도록 제도화하기도 했다. 이번 위원회 위촉은 이러한 의정활동의 연장선에서, 경기도가 사회적경제를 선도하는 제도적 기반을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.온라인뉴스팀