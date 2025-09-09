경기도의회, 베트남 닌빈성 인민의회 대표단과 협력 논의

이미지 확대 9월 8일, 김진경 경기도의회 의장과 레 꾸옥 찐 닌빈성 인민의회 의장이 예담채에서 교류 협력 방안을 논의한 뒤 기념촬영하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장과 레 꾸옥 찐 의장이 상호 교류 확대를 약속하며 기념품을 교환하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 경기도의회를 공식 방문한 닌빈성 인민의회 대표단과 경기도의회 관계자들이 본청 로비에서 단체 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회(의장 김진경)는 도의회를 공식 방문한 베트남 닌빈성 인민의회 대표단을 만나 양국의 우호협력과 실질적인 교류 확대 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.지난 8일 이뤄진 이번 방문은 지난 2017년 체결된 경기도의회와 하남성 인민의회 간 친선 교류 합의 이후 꾸준히 이어온 상호 교류의 연장선에서 이뤄졌다. 지난 7월 하남성·남딘성·닌빈성 통합을 통해 새롭게 출범한 ‘닌빈성 인민의회’ 대표단이 처음으로 도의회를 찾은 것이다.닌빈성 인민의회 대표단은 이날 예담채에서 이뤄진 의장 공식 접견을 통해 양 지역 의회의 교류 현황과 향후 협력 방향을 심도 있게 논의했으며, 경기도 경제 발전 전략과 교통 정책, 스마트 교통 시스템 운영 사례 등에 큰 관심을 보였다.김진경(더민주·시흥3) 의장은 “경기도의회는 대한민국 최대 광역의회로서 도민의 삶을 책임지는 동시에 국제교류에도 적극적으로 나서고 있다”며 “올해 새롭게 출범한 닌빈성 인민의회와의 만남은 지방의회 차원의 교류 외교를 더욱 확장하고, 실질적인 협력의 기반을 다지는 뜻깊은 계기가 될 것”이라고 강조했다.이어 “도의회는 베트남 하남성과 2017년 첫 교류를 시작해 올해 8주년을 맞았다”라며 “그동안 쌓아온 소중한 역사가 닌빈성과 협력의 길로 나아가는 든든한 토대가 되고 더욱 발전해 나가길 바란다”고 말했다.레 꾸옥 찐 닌빈성 인민의회 의장은 “이번 방문을 계기로 닌빈성과 경기도의회 간 우호 협력이 지속적으로 강화되고 확대되기를 바란다”며 “나아가 양 지역은 물론 양국 간 관계 발전에도 의미 있는 성과를 만들어 가길 기대한다”고 화답했다.한편, 도의회 닌빈성 친선의원연맹(회장 김성수 의원<안양1>)은 오는 10월 닌빈성을 방문해 의회 차원의 교류 협력 강화 방안을 논의하고, 경제·문화·교통 분야 등에서 실질적인 협력 프로젝트를 모색할 계획이다.온라인뉴스팀