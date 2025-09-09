조성환 경기도의원, “글로벌 통상 대변화 시대… 경기도가 산업 미래 이끌어야”

이미지 확대 조성환 기획재정위원장이 9월 9일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘제21차 GRI 전략세미나’에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 기획재정위원회 조성환 위원장(더불어민주당, 파주2)은 9월 9일 수원컨벤션센터에서 열린 「제21차 GRI 전략세미나」에 참석해 “글로벌 통상질서의 대전환기 속에서 경기도가 대한민국 산업의 미래를 선도해야 한다”고 역설했다.‘새로운 국제통상 질서와 경기도의 선택’을 주제로 열린 이번 세미나는 글로벌 공급망 재편과 기술패권 경쟁이라는 구조적 변화 속에서 경기도 산업의 대응 전략을 논의하는 자리로 마련됐다.조성환 위원장은 축사에서 “GRI 전략세미나는 단지 지역 산업을 넘어 국가 산업정책의 새로운 방향을 모색하는 의미 있는 논의의 장”이라며 “우리는 지금 산업 대전환의 갈림길에 서 있다”고 운을 뗐다.조 위원장은 “트럼프 2기 출범과 함께 글로벌 가치사슬(GVC)의 분절과 기술패권 경쟁이 본격화되면서, 반도체·모빌리티 산업 등 주력 분야의 전략적 재설계가 시급한 과제로 떠올랐다”고 진단했다.또한, 그는 최근 이재명 대통령과 트럼프 대통령 간 회담을 언급하며, “보호무역 기조 속에서도 전략적 협력의 가능성을 열어낸 것은 매우 시의적절하며, 탁월한 외교적 통찰을 보여준 사례”라고 평가하며, “경기도 역시 이러한 흐름에 선제적으로 대응해 핵심 산업의 경쟁력을 지키고 미래 성장 동력을 더욱 공고히 해야 한다”고 강조했다.조 위원장은 “기술주권과 초격차 확보는 더 이상 선택이 아닌 국가 생존 전략”이라며, “경기도의회는 경기도가 능동적 산업정책의 중심에 설 수 있도록 이에 필요한 입법·재정적 지원에 앞장설 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀