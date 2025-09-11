장한별 경기도의원, 국악진흥회 경기지부 창립총회서 국악 교육 강화 의지 밝혀

이미지 확대 장한별 의원(교육행정위원회 부위원장) 이 9월 8일 경기도교육청 대강당에서 개최된 (사)국악진흥회 경기도지부 창립총회에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 장한별 부위원장(더불어민주당, 수원4)은 지난 8일(월) 경기도교육청 대강당에서 개최된 (사)국악진흥회 경기도지부 창립총회에 참석하여, 경기도 국악 교육의 새로운 지평을 열겠다고 밝혔다.이번 창립총회는 국악의 전승과 보급을 위해 「국악진흥법」에 따라 출범한 국악진흥회가 경기도 차원에서 본격적인 활동을 시작하는 자리로, 도내 교육 현장에 국악의 가치와 의미를 확산시키는 중요한 계기가 될 전망이다.장한별 부위원장은 “미래세대의 올바른 문화 정체성과 예술적 감수성을 기르기 위해서는 우리 민족의 고유한 예술적 표현 활동인 국악에 대한 교육이 중요하다”라며, “우리 아이들이 학교 현장에서 국악을 보다 체계적으로 배우고, 쉽게 접할 수 있도록 경기도교육청과 긴밀히 소통·협력하겠다”고 밝혔다.한편, 경기도교육청은 교육과정 내 국악 수업의 질적 향상을 위해 다양한 교사 연수 및 자료 개발을 추진 중으로 알려져 있다.끝으로 장 부위원장은 “국악은 단순한 전통 예술을 넘어, 학생들의 창의력과 협업 능력을 길러주는 소중한 교육 자산인 만큼 경기도의회 차원 국악 교육 환경 조성과 지원 확대를 위해 계속적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.이번 총회에는 장한별 부위원장을 비롯해 경기도 내 국악 관계자, 교육계 인사, 시민 대표 등이 참석하여 국악 교육과 문화 향유 확대 방안을 논의했으며, 향후 (사)국악진흥회 경기도지부는 ▲국악 교육과정 보강 ▲학교·지역 연계 국악 프로그램 운영 ▲국악인의 역량 강화와 창작 활동 지원 ▲시민 참여형 공연·축제를 통한 국악의 일상화 등을 중점적으로 추진할 예정이다.온라인뉴스팀