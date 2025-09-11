대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

이기형 경기도의원, 로봇산업 육성지원..지역과 수요 균형 고려한 사업추진 필요

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-11 14:35
입력 2025-09-11 14:35
이미지 확대
이기형 의원. 9월 10일 미래과학협력위원회에 제출된 ‘경기도 로봇산업 육성지원 사무의 위탁 동의안’ 심의 과정에서 지역·수요 균형을 고려한 사업 운영의 필요성 강조. (사진=경기도의회)
이기형 의원. 9월 10일 미래과학협력위원회에 제출된 ‘경기도 로봇산업 육성지원 사무의 위탁 동의안’ 심의 과정에서 지역·수요 균형을 고려한 사업 운영의 필요성 강조. (사진=경기도의회)


경기도의회 이기형 의원(더불어민주당, 김포4)은 10일(수) 미래과학협력위원회에 제출된 「경기도 로봇산업 육성지원 사무의 위탁 동의안」 심의 과정에서 위탁기관 선정의 타당성 및 적정성과 지역·수요 균형을 고려한 사업 운영의 필요성을 강조했다.

이기형 의원은 “제출된 동의안은 로봇산업 육성사업을 경기테크노파크와 경기도경제과학진흥원 두 기관에 나누어 위탁한다는 내용을 담고 있다.”라며, “굳이 두 곳으로 나누지 않고 일괄적으로 추진해도 되는 것 아니냐”는 의견을 제시했다.

이어 “경기테크노파크가 주로 남부권 중심이라면, 북부지역 기업들의 수요또한 충분히 반영돼어야 한다”라며, “경기도 전역의 기업이 균등한 혜택을 받을 수 있도록 수요 중심, 지역 분포에 따른 유연한 사업 집행이 필요하다 ”라고 밝혔다.
thumbnail - 배너

또한, “단순히 기관을 나누는 방식이 아니라, 실제 기업 입지와 접근성, 사업 수요와 규모를 종합적으로 고려해 예산과 지원을 배분해야 한다”라고 말하며 ”위탁 동의안이 형식적 절차에 그치지 않고, 실제로 기업들이 체감할 수 있는 수요 맞춤형, 지역 밀착형 지원으로 연결되어야 한다”라고 당부했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기