이채명 경기도의원, 대한적십자사 봉사회 안양시협의회 활성화 방안 논의

이미지 확대 이채명 의원이 9월 10일 의회 안양상담소에서 대한적십자사 봉사회 안양시협의회 이점숙 회장, 어금명자 회장, 이유재 총무와 함께 정담회를 열고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 이채명 의원(더불어민주당, 안양6)은 9월 10일 의회 안양상담소에서 대한적십자사 봉사회 안양시협의회 이점숙 회장, 어금명자 회장, 이유재 총무와 함께 대한적십자사 봉사회 안양시협의회의 활성화를 위한 정담회를 가졌다.이날 정담회에서 이점숙 회장은 “대한적십자사 봉사회 안양시협의회의 활성화를 위해서는 무엇보다 봉사 인원 확충을 위한 홍보가 필요하다”며 “이를 위해 행정복지센터나 공동주택에 회원 모집 광고를 게시할 수 있도록 협조해 주길 바란다”는 의견을 전달했다.이어 안양시협의회의 다양한 활동으로 반찬·헌혈·김장 봉사, 복지관 배식 봉사, 안양노래교실 운영 등 꾸준한 봉사활동을 소개하며 지역사회 기여 방안을 논의했다.이에 대해 이채명 의원은 “대한적십자사가 지역의 다양한 봉사 현장에서 큰 역할을 하고 있음에도 불구하고 활동을 알릴 수 있는 제도적·행정적 지원은 여전히 부족하다”며 “경기도 차원에서 관심을 기울이고 노력하겠다”고 밝혔다.또 “봉사자 확충을 위한 체계적인 홍보와 교육이 병행될 때 적십자 협회의 저변 확대가 가능하다”며 “앞으로 도의회 차원에서도 봉사의 가치를 높이고, 지역사회와 함께 성장할 수 있는 방안을 적극 검토하겠다”고 강조했다.경기도의회 안양상담소는 지역발전을 위한 도민들과 논의의 장으로 역할하는 동시에 경기도와 안양시, 의회 간 대내외 협력·가교역할을 이어갈 수 있도록 지원하는 대표기관이다. 경기도의회 지역상담소 홈페이지를 통해 온라인으로 상담 예약 후 방문할 수 있다.온라인뉴스팀