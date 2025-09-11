임상오 경기도의원, “불용소방차 양여사업, 국제협력 확대 계기로 삼아야”

이미지 확대 안전행정위원회 임상오 위원장. 9월 10일 제386회 임시회 추경 예산안 심사에서 불용소방차량 개발도상국 지원 사업의 전략적 확대와 체계적 추진 촉구. (사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘 동두천2)은 9월 10일 제386회 임시회 제2차 추경 예산안 심사에서 소방재난본부를 대상으로 불용소방차량 개발도상국 지원 사업의 전략적 확대와 체계적 추진을 촉구했다.이번 질의는 불용소방차 양여를 통해 개발도상국의 소방 인프라를 지원하고, 동시에 대한민국과 경기도의 국제 위상을 높일 수 있는 정책적 전환점을 모색하는 데 목적이 있다. 단순한 장비 지원을 넘어 교육, 기술, 시스템 등 종합적 협력을 강조하며 소방 분야의 국제적 리더십 강화를 제안했다.임상오 위원장은 “최근 몽골 아르항가이도에 불용소방차 양여 현장을 다녀왔는데, 현지에서의 반응이 매우 긍정적이었다”고 말한 뒤 “불용소방차 양여사업은 자원의 순환과 국제 협력이라는 두 마리 토끼를 잡는 가치 있는 정책”이라고 강조했다.또한 임 위원장은 “몽골 측에서는 ‘불용’이라는 표현이 부정적 이미지를 줄 수 있다고 지적한 바 있으며, 이에 대한 용어 개선과 함께 차량 정비 수준, 인력 과부하 방지 대책도 함께 검토해야 한다”고 밝혔다. 이어 “전담조직 신설 및 관련 부서 개편을 통해 전문성과 지속 가능성을 높일 필요가 있다”고 말했다.이날 회의에서는 불용소방차 제공을 넘어선 장비, 기술, 운용시스템, 교육 등 다양한 방식의 전략적 지원 가능성도 논의됐다. 임 위원장은 K-소방 시스템의 우수성을 바탕으로 향후 우리 소방산업의 해외 진출과 수출 확대가 기대된다고 언급했다. 특히 해외 현지에 ‘K-소방지원센터’를 설치해 교두보를 마련하고, 유관기관과의 협업 체계를 구축하는 방안도 제안했다.한편, 안전행정위원회 향후 불용소방차 양여사업의 지속 가능성과 전문성 확보를 위해 정책적·재정적 지원을 이어간다는 방침이다. 특히 교육, 기술, 시스템까지 포함하는 ‘통합적 소방 협력 패키지’ 개발을 통해 국제사회와의 연대를 강화하고, 경기도 소방의 글로벌 위상 강화를 도모할 계획이다.온라인뉴스팀