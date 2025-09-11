고은정 경기도의원, “북부의 양질 일자리 발굴, 도가 선제적으로 나서야”

이미지 확대 경제노동위원회 고은정 위원장. 9월 10일 제386회 임시회 경제노동위원회 회의에서 북부 의 양질 일자리 발굴을 위한 경기도의 적극적인 대응 촉구. (사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 고은정 위원장(더불어민주당, 고양10)은 10일(수) 제386회 임시회 제1차 경제노동위원회 회의에서 ‘북부 특화형 일자리 매칭 패키지’ 사업 예산이 감액된 데 대해 강한 우려를 표하며, 양질의 일자리 발굴을 위한 경기도의 적극적인 대응을 촉구했다.고은정 위원장은 “사업계획 수립 당시에도 경기 침체는 이미 예견되어 있었음에도, 100곳의 기업 발굴을 목표로 했으나, 현재까지 58개소에 그치며 절반 수준의 달성률을 보인다”라며, “결국 이로 인해 청년 인턴십 참여자 수도 줄고, 기대했던 정규직 전환 효과도 감소했다”라고 지적했다.나아가, 고은정 위원장은 “내년에도 경기 상황이 크게 나아지기 어려운 만큼, 본예산 편성 시 북부 특화형 일자리 사업의 기조를 유지하고, 북부 청년 일자리 생태계 조성에 더욱 주도적으로 나서야 한다”라며, “북부 지역의 청년 구직자와 기업이 만나는 접점을 줄이지 말고, 오히려 더 넓혀가야 할 때”라고 강조했다.끝으로 고은정 위원장은 “이 사업은 경기도의 남북 간 격차 해소와 지역 균형발전을 위한 출발점”이라며, “도의 정책 의지가 현장에서 체감될 수 있도록 도 차원의 직접적 개입과 예산확보 노력이 반드시 뒤따라야 한다”라고 당부했다.한편, ‘북부 특화형 일자리 매칭 패키지’는 경기도 북부 지역의 특성화고와 전문대 졸업(예정)자를 대상으로 인턴십 및 사후관리 프로그램을 운영하여 정규직 채용까지 연계하는 신규 일자리 사업이다. 당초 60명 규모로 계획되었으나 이번 추경을 통해 40명 규모로 축소되었으며, 이번 추경에서 예산이 약 22.2% 감액되며 참여 인원도 40명으로 축소되었다.온라인뉴스팀