박진영 경기도의원, 경기도 중·장기계획 관리에 관한 조례안 상임위 통과
수정 2025-09-11 17:08
입력 2025-09-11 17:08
경기도의회 기획재정위원회 소속 박진영 의원(더불어민주당, 화성8)이 대표 발의한 「경기도 중·장기계획 관리에 관한 조례안」이 9월 11일 열린 제386회 임시회 제2차 기획재정위원회 심의를 통과했다.
이번 조례안은 경기도가 수립·추진하는 다양한 중·장기계획을 종합적으로 관리하고 점검할 수 있는 체계를 마련하기 위해 제정됐다. 그동안 부서별로 개별 추진되던 계획들이 정책 방향 불일치나 중복 문제를 야기해왔으며, 도지사 교체에 따른 정책 기조 변화에 대응하기 어렵다는 지적이 있어 왔다.
조례의 주요 내용은 ▲ 중·장기계획 관리 총괄부서 지정 및 관리·보고 의무 부여 ▲ 성과목표 설정과 점검·평가 절차 마련 ▲ 자문위원회 설치 및 운영 근거 마련 ▲ 우수 운영 부서·공무원에 대한 포상과 인사상 우대 규정 등이다.
박진영 의원은 “경기도의 중·장기계획을 보다 체계적이고 일관되게 관리할 수 있는 제도적 틀이 마련됐다”면서 “이번 조례 제정을 통해 도민이 체감할 수 있는 정책 성과를 높이고 도정 운영의 효율성을 강화해 나가겠다”고 말했다.
한편 이날 기획재정위원회에서 의결된 조례안 오는 19일 본회의 의결을 거쳐 공포·시행될 예정이다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지