김완규 경기도의원, 도민 건강과 직결된 예산 삭감·증액 납득 어렵다

이미지 확대 보건복지위원회 김완규 의원. 9월 11일 열린 제386회 임시회 추경예산안 심의에서 도민 건강과 직결되는 사업 예산 편성의 문제점 지적. (사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 김완규 의원(국민의힘, 고양12)은 9월 11일 열린 제386회 임시회 제2차 추경예산안 심의에서 보건건강국을 상대로 도민 건강과 직결되는 사업 예산 편성의 문제점을 지적했다.김완규 의원은 먼저 치매 환자를 돌보는 가족에게 휴식을 제공하기 위해 추진 중인 ‘안심휴가비 지원 사업’이 2차 추경에서 1억 5천만 원이나 삭감된 점을 강하게 비판했다.김완규 의원은 “이 사업은 치매 환자를 돌보는 가족들에게 꼭 필요한 휴식 시간을 제공하는 긍정적 사업임에도 불구하고, 수요가 늘어나는 상황에서 1억 5천만 원을 삭감한 이유를 도저히 납득할 수 없다”며, “지금도 대기 순번에 있는 분들이 있는데 예산을 줄여버리면 결국 필요한 지원을 받지 못하는 도민이 생길 것”이라고 지적했다.이어 김완규 의원은 “이미 예산을 세워 진행하던 사업이라면 사업을 제대로 완료 짓고 내년도 본예산에서 정리해야 한다”며, “추진 도중에 예산을 깎아 버리면 사업을 소멸시키겠다는 것과 다름없다”고 질타했다. 아울러 “향후 예산 편성 시에는 성과와 수요 분석을 근거로 명확히 체계를 세워 강단 있게 추진해야 한다”고 주문했다.김완규 의원은 끝으로 “도민의 건강과 직결된 예산은 단순한 숫자가 아니라 도민의 삶과 직결된 정책”이라며 “실효성 있는 사업 추진과 명확한 집행 근거를 통해 도민이 체감할 수 있는 복지 행정을 실현해야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀