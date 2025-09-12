김정호 경기도의원, 광명서초등학교 IB인증학교 기념식 참석

이미지 확대 김정호 경기도교육청 예산결산특별위원장(왼쪽 일곱번째)이 9월 11일, 광명서초등학교에서 열린 IB 인증학교 기념식에 참석해 테이프 커팅을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 김정호 경기도교육청 예산결산특별위원장(국민의힘, 광명1)은 11일(목), 광명서초등학교에서 열린 IB(International Baccalaureate, 국제 바칼로레아) 인증학교 기념식에 참석했다.이번 기념식은 광명서초등학교가 광명시 최초의 IB인증 학교로 공식 자리매김한 것을 기념하기 위해 마련됐으며, 광명시교육지원청 교육장 및 관계자, 경기도교육청 관계자, 광명서초등학교 교직원, 학생, 학부모 등이 함께했다.김정호 위원장은 축사에서 “IB교육은 단순히 지식을 주입하는 것을 넘어, 학생들이 스스로 질문하고 탐구하며 세상과 소통하는 힘을 길러주는 교육”이라며 “이번 인증은 우리 아이들이 세계와 당당히 어깨를 나누는 의미 있는 출발”이라도 말했다.또한, 김정호 위원장은 “이 과정에 헌신한 교직원과 학부모 여러분께 깊이 감사드리며, 무엇보다도 배움의 주인공인 학생들의 성장이 우리 사회의 미래를 더욱 당당히 만들어줄 것”이라며, “경기도의회도 IB 교육이 공교육 안에 뿌리내리고 더 많은 학생이 균등한 기회를 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.한편, 이번 행사에서는 기념 공연, 인증서 전달식, 기념 영상 상영, 리본 커팅 등이 진행되었으며, 광명서초는 “세계와 함께 성장하는 학교”라는 비전을 선포했다.온라인뉴스팀