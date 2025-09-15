대한매일상회 바로가기
고은정 경기도의원 “기본사회라는 상상력, 사회적경제라는 실행력”

수정 2025-09-15 15:45
입력 2025-09-15 14:43
이미지 확대
고은정 의원(경제노동위원장)이 12일 수원컨벤션센터에서 ‘기본사회와 사회적경제 마을공동체 역할’ 주제 포럼에 참석해 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 9사진=경기도의회)
고은정 의원(경제노동위원장)이 12일 수원컨벤션센터에서 ‘기본사회와 사회적경제 마을공동체 역할’ 주제 포럼에 참석해 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 9사진=경기도의회)


경기도의회 경제노동위원회 고은정 위원장(더불어민주당, 고양10)은 12일(금) 수원컨벤션센터에서 ‘기본사회와 사회적경제 마을공동체 역할’ 주제로 열린 포럼에 참석해 환영사를 전하며, “이제는 사회적경제가 새로운 사회혁신의 대안으로 자리 잡을 수 있다는 희망이 보인다”라고 강조했다.

고은정 위원장은 “작년 첫 회 박람회는 사회적경제에 대한 제도적·정책적 관심이 부족한 가운데 다소 무거운 분위기 속에서 진행되었지만, 올해는 중앙정부의 정책 기조 변화와 맞물려 훨씬 더 밝고 활력 있는 현장 분위기를 느낄 수 있었다”라고 소감을 전하며, “앞으로 도민의 삶이 사회적경제를 통해 더욱 나아질 수 있다는 기대를 하게 된다”라고 밝혔다.

이어, 고은정 위원장은 “기본사회란 모든 시민이 최소한의 인간다운 삶을 보장받을 수 있도록 제도적 권리와 안전망을 갖춘 사회”라며, “이것이 단순한 복지 확대가 아닌, 지역 기반의 협력과 시민참여를 통한 지속가능한 사회혁신”이라고 강조했다.

이미지 확대
고은정 위원장이 ‘기본사회와 사회적경제 마을공동체 역할’ 포럼에서 환영사를 하고 있다. (사진=경기도의회)
고은정 위원장이 ‘기본사회와 사회적경제 마을공동체 역할’ 포럼에서 환영사를 하고 있다. (사진=경기도의회)


또한, 고은정 위원장은 “협동조합, 사회적기업, 마을공동체 등 사회적경제는 단지 경제적 활동에 그치지 않고 공동체 회복과 사회적 가치 실현에 기여해왔다”라며, “어려운 정책 여건 속에서도 사회적 가치 구현을 위해 놓지 않았던 사회적경제가 기본사회 실현의 구체적 실행력이 될 것”이라고 말했다.

끝으로, 고은정 위원장은 “오늘 이 자리에 함께한 분들의 지혜와 헌신이 경기도의 정책을 더 실질적이고 따뜻하게 만드는 힘이 될 것”이라며, “경기도의회 역시 현장의 목소리가 제도로 이어질 수 있도록 입법과 예산 심사 과정에서 최선을 다하겠다”라고 덧붙였다.


한편, ‘기본사회와 사회적경제 마을공동체 역할’을 주제로 개최된 이번 포럼은 2025년 경기도 사회적경제 박람회의 일환으로 개최되었으며, 학계와 현장 등 다양한 분야의 전문가들이 발제자와 토론자로 참여해 의견을 나누었다.

온라인뉴스팀
