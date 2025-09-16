이용욱 경기도의원 “마을기업의 현장 의견 정책 반영과 지원 확대하겠다”

이미지 확대 이용욱 의원(더불어민주당 총괄수석부대표)이 13일 2025 경기도 사회적경제박람회 내 ‘경기도 마을기업 서로 만남의 날’ 행사에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 더불어민주당 총괄수석부대표 이용욱 의원(파주3)은 13일(토) 열린 2025 경기도 사회적경제박람회 내 「경기도 마을기업 서로 만남의 날」 행사에 참석해 축사를 전하며, 마을기업의 현장 의견을 청취하고 제도적 지원 강화를 약속했다.이번 행사는 「마을기업 육성 및 지원에 관한 법률」 제정을 기념함과 동시에, 차년도 지원사업 수요 발굴과 기업 간 교류 및 협력 기반 조성 등 마을기업 발전을 위한 실질적 논의를 진행하는 자리로 마련됐다.이용욱 의원은 축사를 통해 “마을기업법 제정은 마을기업의 사회적 가치와 기여를 인정하고, 체계적인 마을기업 육성의 기반을 마련한 것”이라며 “이를 실현하기 위해서는 현장의 목소리가 직접 정책으로 이어져야 한다”라고 강조했다.이 의원은 이어 “이재명 정부가 강조하는 사회연대경제의 핵심 동력이 바로 마을기업”이라며, “마을기업은 주민이 주도하여 지역 문제를 해결하고 공동체를 회복하는 핵심적인 경제 주체로서, 이제는 사회연대경제의 큰 흐름 속에서 더 큰 역할을 맡아야 한다”고 말했다.또한 “한 사람의 지혜보다 여러 사람의 지혜가 모일 때 더 나은 해법이 나온다”며, “오늘 행사는 집단지성과 민주주의의 힘을 증명하는 자리이자, 마을기업이 한 단계 더 도약하는 계기가 될 것”이라고 기대감을 드러냈다.이 의원은 앞으로도 경기도의원으로서 마을기업이 성장할 수 있는 제도적 기반을 강화하고, 현장에서 제기된 의견을 정책에 적극 반영하겠다는 지원 의지를 밝히며 축사를 마무리했다.한편, 이 의원은 마을기업 지원을 위한 선제적인 의정활동을 펼쳤다. 지난해 「경기도 마을기업 활성화 지원 조례」를 제정해 ▲창업 및 경영 컨설팅 ▲교육·홍보 ▲판로 확대와 마케팅 ▲네트워킹 ▲선진 사례 벤치마킹 ▲역량 강화 프로그램 ▲유휴시설 활용 지원 등 마을기업 활동을 다각도로 지원할 수 있는 제도적 근거를 마련한 바 있다.또한, 마을기업 실무협의회를 조직해 현장의 목소리를 직접 반영하는 소통 창구를 열어, 지원사업의 고도화와 실질적 개선을 이끌고 있다.온라인뉴스팀