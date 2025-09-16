윤태길 경기도의원 “하남시민 문화권 침해한 예산 관리 부실...도의회가 바로잡겠다”

이미지 확대 윤태길 의원(예산결산특별위원회). 9월 15일 제386회 임시회 추가경정예산안 심사에서 하남시 지역영상미디어센터 조성 사업의 관리 부실 문제 강하게 지적. (사진=경기도의회)

경기도의회 예산결산특별위원회 윤태길 의원(국민의힘, 하남1)은 9월 15일(월) 열린 제386회 임시회 제2회 추가경정예산안 심사에서 문화체육관광국을 상대로 하남시 지역영상미디어센터 조성 사업의 관리 부실 문제를 강하게 지적했다.윤 의원은 “하남시민의 문화 향유권 확대를 위해 추진된 지역영상미디어센터 사업이 문화체육관광국의 부실한 관리로 표류하고 있다”며, “예산을 편성해놓고도 제대로 집행하지 못한 것은 명백한 행정 실패이자 시민에 대한 배신행위”라고 비판했다. 이어 “이 사업은 2026년에 다시 추진해야 하며, 재추진 과정에서는 같은 실수가 반복되지 않도록 철저히 관리해야 한다”고 강조했다.또한 윤 의원은 경기도의회 의정국을 향해서도 쓴소리를 아끼지 않았다. 그는 “정책지원관 배치를 당초 전문위원실에서 의정지원과로 개편하며 의정활동을 지원을 강화하겠다고 했지만, 오히려 의정활동에 불편이 생기고 소통도 원활하지 못하다”며, “이런 구조로는 의원 지원이 제대로 이뤄질 수 없고, 결국 도민의 혈세만 낭비되는 셈”이라고 지적했다.윤 의원은 끝으로 “예산은 도민의 소중한 세금으로 마련되는 만큼, 집행부가 이를 책임감 있게 운영하지 못한다면 도의회가 반드시 바로잡아야 한다”며, “도민들의 권리가 침해되지 않도록 예결특위 위원으로서 철저히 감시하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀