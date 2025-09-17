정하용 경기도의원, ‘경기도 5070 일자리박람회 in 용인’ 현장 격려 “중장년의 경험이 곧 경쟁력”

이미지 확대 정하용 의원(경제노동위원회)이 16일 용인실내체육관에서 열린 ‘경기도 5070 일자리박람회 in 용인’에 참석해 용인특례시 구직자와 기업 관계자들을 격려하며 축사를 전했다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 경제노동위원회 정하용 의원(국민의힘, 용인5)은 16일 용인실내체육관에서 열린 「경기도 5070 일자리박람회 in 용인」에 참석해 용인특례시 구직자와 기업 관계자들을 격려했다고 17일 밝혔다.이번 박람회는 경기도와 경기도일자리재단이 주최·주관한 중장년 특화 일자리 박람회로, 30개 기업과 10개 유관기관이 참여하여 현장면접과 채용상담을 진행했다. 또한 커리어 코칭, 이력서 작성 교육, 재무 상담, 직무 체험관 등 다양한 프로그램을 통해 50~70대 구직자들의 재취업을 실질적으로 지원했다.정하용 의원은 축사를 통해 “중장년층은 풍부한 경험과 노하우를 갖춘 소중한 인적 자산이지만, 현실에서는 재취업 과정에서 여러 장벽에 직면하고 있다”며, “오늘 행사가 그 벽을 허물고 ‘경험이 경쟁력이 되는 사회’로 나아가는 출발점이 되길 바란다”고 강조했다.이어 구직자들과 직접 대화를 나누며 애로사항을 청취하고, 기업 부스를 방문해 현장 의견을 경청했다.정 의원은 “용인을 비롯한 경기도 전역에서 중장년 세대가 당당하게 사회의 일원으로 활약할 수 있는 기회의 장이 더욱 확대되어야 한다”며, “도의회 차원에서도 지속적으로 정책적 뒷받침을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.정하용 의원은 그동안 용인지역의 교육환경 개선, 교통 인프라 확충, 소상공인 지원 등 다양한 현안 해결에 앞장서 왔으며, 이번 박람회에서도 중장년층 재취업 지원을 위한 제도적·정책적 기반을 더욱 공고히 다져 나가겠다는 뜻을 밝혔다.온라인뉴스팀