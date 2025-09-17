대한매일상회 바로가기
김재훈 경기도의원, 인덕원 인텐스퀘어는 경기도형 균형발전의 대표 사례

수정 2025-09-17 15:32
입력 2025-09-17 15:32
김재훈 의원(여성가족평생교육위원회)이 9월 16일, 안양시에서 열린 ‘안양 인덕원 인텐스퀘어 조성공사 착공식’에 참석해 내빈들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
김재훈 의원(여성가족평생교육위원회)이 9월 16일, 안양시에서 열린 ‘안양 인덕원 인텐스퀘어 조성공사 착공식’에 참석해 내빈들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4) 16일(화) 열린 ‘인덕원 인텐스퀘어 조성 공사’ 착공식에 참석해 경기도의 적극적인 역할을 강조했다.

김재훈 의원은 “인덕원 인텐스퀘어는 안양을 넘어 과천·의왕·군포 등 인근 지역까지 아우르는 생활·경제권의 중심축으로 성장할 것”이라며 “경기도형 균형 발전 전략의 대표 사례가 될 것”이라고 축하를 전했다.

이어 “인덕원 인텐스퀘어가 경기 남부권의 신거점으로 자리매김하기 위해서는 경기도의 적극적인 역할이 필수적”이라며 “도의회 차원에서도 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 제도적 뒷받침을 다하겠다”고 덧붙였다.

김재훈 의원이 ‘안양 인덕원 인텐스퀘어 조성공사 착공식’에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)
김재훈 의원이 ‘안양 인덕원 인텐스퀘어 조성공사 착공식’에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)


이날 착공식에는 민병덕 국회의원, 김동연 경기도지사, 문형근, 김철현, 유영일, 장민수 경기도의원 등이 대거 참석해 착공식의 의미를 더했다.
한편, 인덕원 인텐스퀘어는 안양시 동안구 관양동 157번지 일원 151천㎡ 부지에 총 4,122억 원을 투입해 추진되는 복합개발사업으로, 공공지식산업센터 조성 및 역세권 임대주택 공급을 통해 지역경제 활성화와 도민 주거 안정 실현에 크게 기여할 전망이다.

온라인뉴스팀
