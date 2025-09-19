김옥순 경기도의원, 0세아 전용 어린이집 보육환경 개선 정담회 개최

이미지 확대 김옥순 의원이 17일 경기도의회에서 정담회’를 개최하고 경기도·경기도교육청, 0세아 전용 어린이집연합회 관계자와 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 김옥순 의원(더불어민주당, 비례대표)은 17(수) 경기도의회에서 경기도·경기도교육청, 0세아 전용 어린이집연합회 관계자와 함께 ‘0세아 전용 어린이집 보육환경 개선 정담회’를 개최했다.이번 정담회는 경기도형 0세아 전용 어린이집 명칭 변경, 교사 대 영유아 구성 비율 개선, 어린이집 운영 안정화 방안 등 주요 현안을 논의하고 향후 지원 방향을 모색하기 위해 마련됐다.김옥순 의원은 “경기도는 2008년부터 0세아 보육의 특수성에 맞춘 맞춤형 밀착보육을 도입해 선진 보육 정책을 운영해 왔다”며, “경기도형 보육 정책을 지속적으로 발전시키고 안정적으로 운영될 수 있도록 제도적 기반을 강화해야 한다”고 강조했다.이번 정담회에서는 ▲0세아 전용 어린이집 경기도형 보육 정책 방안 ▲교사 대 영유아 비율 개선 ▲교사 역량 강화 ▲부모·지역사회 협력 강화 등이 주요 논의사항으로 다뤄졌으며, 운영 안정화와 제도 개선의 필요성도 함께 논의됐다.김옥순 의원은 “경기도만의 선진 보육 정책이 흔들림 없이 이어지도록 제도적 기반을 강화하고, 교사와 학부모가 안심할 수 있는 보육환경을 조성해야 한다”며 “이번 논의를 계기로 0세아 전용 어린이집이 안정적으로 운영되고, 현장에서 신뢰받는 보육 모델로 자리잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀