국중범 경기도의원 “성남 원도심 지역난방 열원 확보… 김동연 지사 결단 촉구”

이미지 확대 국중범 의원이 19일 제386회 임시회 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 국중범 의원(더불어민주당, 성남4)이 성남 원도심 지역난방 공급을 위한 열원 부지 확보를 강력히 촉구했다. 국 의원은 19일 열린 제386회 임시회 제4차 본회의 5분 자유발언에서 “개발제한구역 일부 해제 없이는 원도심의 에너지 복지 격차를 해소할 수 없다”며 김동연 경기도지사의 결단을 요구했다.국중범 의원은 “성남 원도심은 1960년대 철거민 이주 정책으로 형성된 지역으로 기반시설 부족과 주택 노후화 문제가 심각하다”며 “2000년대 이후 재개발·재건축 사업이 활발히 진행되면서 지역난방 수요가 급격히 증가했지만 열원 부족으로 신규 단지의 공급계획조차 확정되지 못하고 있다”고 지적했다.특히 국 의원은 “향후 5만 세대 이상이 추가로 들어설 예정임에도 불구하고, 열원 부족으로 인해 은행주공아파트 재건축, 중2·중4·상대원2·신흥1·수진1구역 등은 공급계획조차 확정되지 못한 상태”라며 “성남시 전체 지역난방 보급률은 62.7%에 그치고, 특히 중원구와 수정구는 30%에도 미치지 못해 에너지 복지 격차가 심각하다”고 강조했다.이어 국 의원은 “중원구는 성남시에서 면적은 가장 좁지만 인구 밀도가 가장 높은 지역임에도 불구하고 원도심 대부분이 개발제한구역으로 묶여 있어 열원 부지 확보가 매우 어렵다”며 “따라서 개발제한구역 일부 해제를 통한 열원 확보가 불가피하다”고 덧붙였다.그는 또 집단에너지의 환경적 효과도 부각했다. 국 의원은 “집단에너지 공급은 개별난방보다 에너지 사용량과 온실가스 배출을 각각 20% 줄이고, 대기오염물질도 24% 저감할 수 있다”며 “향후 수소 혼합연료를 활용하면 LNG 대비 탄소 배출을 17% 이상 줄일 수 있어 친환경 전환과 지속가능한 도시 건설의 핵심 과제”라고 설명했다.끝으로 국중범 의원은 “성남 원도심 지역난방 열원 부지 확보는 45만 원도심 주민의 오랜 숙원이자 도시 균형발전을 위해 반드시 해결해야 할 과제”라며 “분당·판교와의 양극화 문제를 해소하고 변화하는 주거 구조에 대응하기 위해 지사님의 신속하고 과감한 결단을 촉구한다”고 말했다.온라인뉴스팀