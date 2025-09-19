한원찬 경기도의원, 경기도 소상공인 + 5070 일자리박람회 참석

이미지 확대 9월 19일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘경기도 소상공인 + 5070 일자리박람회’ 개막식에 참석한 한원찬 의원과 관계자들이 행사장 입구에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 한원찬 의원이 ‘경기도 소상공인 + 5070 일자리박람회’ 개막식 현장을 둘러보며 참가 부스를 방문하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 소속 한원찬 의원(국민의힘, 수원6)은 9월 19일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘경기도 소상공인 + 5070 일자리박람회’ 개막식에 참석해 축사를 했다.이번 박람회는 고령층의 높은 폐업률과 재취업 어려움을 해소하고, 중장년층에게 새로운 일자리를 제공하기 위해 마련됐다. 특히, 5070 세대 맞춤형 채용관 운영과 함께 고용·창업 원스톱 지원 등 다양한 프로그램이 진행됐다.한 의원은 축사에서 “대한민국 경제 발전의 주역이었던 베이비부머 세대가 은퇴 후 새로운 시작을 준비하고 있다”고 언급하며, “고용과 창업을 지원하는 것은 단순한 재취업을 넘어 사회적 경험과 역량을 활용해 새로운 가치를 창출하는 중요한 과정”이라고 강조했다.또한 그는 “이번 박람회가 중장년 세대에게 재도약의 기회를 제공하고, 기업에는 숙련된 인재를 만나는 소중한 자리가 될 것”이라며 “경기도의회도 중장년 일자리 창출을 위한 정책 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀