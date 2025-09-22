문형근 경기도의원, 경기도 청소년 직업인성 정책연구용역 최종보고회 개최

이미지 확대 여성가족평생교육위원회 문형근 위원장이 19일 여성가족평생교육위원회 상임위원실에서 진행된 ‘정책연구용역 최종보고회’를 마치고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 문형근 위원장(더불어민주당, 안양3)은19일 여성가족평생교육위원회 상임위원실에서 의원연구단체인 ‘경기도 직업인성교육연구회’(회장 박세원 의원, 무소속·화성3) 주관으로 진행된 정책연구용역 최종보고회를 마쳤다.이번 연구용역은 「경기도 청소년의 밝은 미래를 위한 평생교육 연구 –청소년 직업인성을 중심으로–」를 주제로, 사단법인 한국직업인성개발원이 2025년 7월부터 약 3개월간 수행했다. 연구 성과는 향후 청소년 직업인성 함양 정책 수립과 조례 제정을 위한 기초자료로 활용될 예정이며, 특히 청소년의 사회진입 초기역량 강화를 위한 평생교육 차원의 직업인성교육 프로그램 개발과 운영 방안을 구체적으로 제시했다는 점에서 의의가 크다.최종보고회에는 경기도 직업인성교육연구회 회원인 김호겸 의원과 연구용역을 수행한 (사)한국직업인성개발원 원장 이재춘 책임연구원, 관계 공무원들이 참석해 심도 있는 논의를 나눴다.문형근 위원장은 “청소년기의 직업인성 함양은 미래 직업인이 갖춰야 할 역량과 가치관을 실제 행동으로 옮기는 과정”이라며, “청소년이 원활히 직업세계에 진입하고 사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 올바른 직업가치관을 실천하는 기반을 마련해 경기도가 청소년 직업인성교육의 중심지로 자리매김하기를 기대한다”고 말했다.온라인뉴스팀