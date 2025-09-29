최만식 경기도의원, 장애인단체와 현장 토크… 진짜 목소리 듣다

이미지 확대 최만식 의원(보건복지위원회)이 23일 성남시장애인단체연합회 대강당에서 열린 정담회에 참석해 장애인단체와 당사자들의 현안을 직접 청취하고 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 최만식 의원(더불어민주당, 성남2)은 23일 성남시장애인단체연합회 대강당에서 열린 정담회에 참석해 장애인단체와 당사자들의 현안을 직접 청취했다.이번 정담회는 경기도장애인복지단체연합회(회장 이영재)와 성남시장애인단체연합회(회장 권예숙)가 공동 주관한 것으로, 각 단체가 겪는 제도적 한계와 사업 운영상의 어려움을 확인하고, 정책 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.이영재 회장은 “정담회 홍보 전부터 참여 의사를 먼저 밝혀올 정도로 최만식 의원이 장애인복지에 깊은 관심을 가져왔다”며 감사를 전했다.참석자들은 종사자 처우개선 및 운영비 지원 현실화, 시군별 재정 편차 해소, 맞춤형 복지 서비스 제공을 위한 단체 지원 컨설팅 등 공통 현안을 제기했다. 또한, ▲신장 장애인 보장구 지원 대상 확대 ▲장애인콜택시 등 이동권 지원체계 제도개선 ▲장애 유형별 쉼터 설치 ▲수어통역센터 회계 전담 인력 배치 ▲난청 어르신 맞춤 복지서비스 제공 ▲고령 장애인 부모를 위한 지원 대책 마련 ▲정보화 교육장 확대 ▲장애인 전용 스포츠센터 설립 등이 주요 요구사항으로 제시됐다.최만식 의원은 “오늘 정담회를 통해 성남시 장애인복지의 실태와 그동안 드러나지 않았던 문제를 더 깊이 파악했다”며 “요구사항을 토대로 실질적 개선책을 마련하는데 총력을 기울이겠다”고 말했다.또, “경기도의 장애인 관련 주요 서비스가 여러 부서에 분산돼 정책의 일관성이 떨어진다”며 수어통역센터와 장애인콜택시 업무를 복지국 장애인복지과로 일원화해 정책을 통합적으로 추진하도록 집행부에 지속 건의하겠다는 뜻도 밝혔다.한편, 이날 회의에는 최 의원을 비롯해 국중범 경기도의원(더민주, 성남4), 김윤환 성남시의원(더민주, 비례)과 경기도장애인복지단체연합회, 성남시장애인단체연합회, 한국농아인협회 경기도협회 성남시지회, 한국장애인부모회 성남시지부, 경기도장애인정보화협회 성남시지회, 한국장애인가족복지협회 성남시지회, 경기도지적발달장애인복지협회 성남시지부 등 지역 장애인단체 관계자들이 대거 참석했다.온라인뉴스팀