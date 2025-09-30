이제영 경기도의원, 중국의 추격, ‘인재 양성’으로 극복해야… 배터리 아카데미 지원 약속

이미지 확대 미래과학협력위원회 이제영 위원장이 30일 판교 스타트업캠퍼스에서 열린 ‘한국배터리아카데미 경기캠퍼스 개소식’에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 이제영 위원장(국민의힘, 성남8)이 30일 판교 스타트업캠퍼스에서 열린 ‘한국배터리아카데미 경기캠퍼스 개소식’에 참석해, 미래 산업의 핵심인 이차전지 분야의 압도적 경쟁력 확보를 위해 ‘초격차 인재 양성’이 시급하다고 강조하며 의회 차원의 전폭적인 지원을 약속했다.이날 개소식에는 이제영 위원장을 비롯해 박태성 한국배터리산업협회 부회장, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 대한민국 배터리 산업을 대표하는 기업 및 유관 기관 관계자들이 대거 참석했다.이제영 위원장은 축사를 통해 최근 방문한 중국의 전기차 및 배터리 산업 발전 속도에 대한 엄중한 위기감을 전했다. 이 위원장은 “눈을 씻고 찾아봐도 한국 차를 볼 수 없을 정도로 중국의 기술과 경제 발전 속도는 상상을 초월했다”라며 “과연 우리가 앞으로 중국을 이겨낼 수 있을까 하는 큰 위기감을 느꼈다”고 말했다.이어 그는 “이러한 위기를 극복할 대한민국의 가장 큰 강점은 바로 ‘우수한 인재’”라고 단언하며, “오늘 문을 여는 배터리 아카데미가 바로 그 인재를 키워내는 출발점이자 대한민국 미래 경쟁력을 담보할 핵심”이라고 행사의 의미를 부여했다.이제영 위원장은 “대한민국에 희망은 무엇이냐고 묻는다면 자신 있게 ‘기업’이라고 답할 수 있다”라며, “이등이 되는 순간 몰락한다는 위기감 속에서 싸우는 우리 기업들이 글로벌 시장에서 승리할 수 있도록, 의회는 정치적 논쟁을 떠나 힘을 보태는 데 집중하겠다”라고 밝혔다.특히 이 위원장은 미래과학협력위원회의 초당적인 협력을 강조하며 예산 지원에 대한 확고한 의지를 피력했다.그는 “미래과학협력위원회는 여야 동수(국민의힘 6명, 더불어민주당 6명)로 구성되어 대립이 많을 것이라 생각할 수 있지만, 지난 1년 3개월간 대한민국 경제의 발목을 잡지 말자는 하나의 목표로 단 한 번의 다툼도 없었다”고 밝혔다.이 위원장은 “집행부가 가져온 예산을 삭감하지 않고 오히려 증액해 왔다”라며, “이 기조를 이어 내년도 예산 역시 대한민국 경제를 살리고 기업이 힘을 낼 수 있도록 필요한 부분은 더욱 늘려나갈 것”이라고 약속했다.끝으로 그는 “기업이 열심히 뛸 수 있도록 돕고, 도민으로부터 신뢰받는 정치를 실현하는 것이 목표”라며, 경기도가 대한민국 미래 첨단산업의 중심이 될 수 있도록 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다고 거듭 강조했다.온라인뉴스팀