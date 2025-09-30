김진경 경기도의회 의장, 제29회 노인의 날 기념식 참석, 어르신들은 새로운 세대 이끄는 동반자...적극 지원할 것

이미지 확대 김진경 의장이 30일 수원에서 열린 ‘제29회 노인의 날’ 기념식에 참석해 내빈들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ‘제29회 노인의 날’ 기념식에서 김진경 의장이 인사말을 전하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장이 모범노인 및 노인복지 기여자들에게 표창을 수여하고 수상자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 30일 오전 수원에서 열린 ‘제29회 노인의 날’ 기념식에 참석했다.경기도가 주최하고, 대한노인회 경기도연합회(회장 임헌우)가 주관한 이번 행사에는 김동연 도지사와 노인의 날 유공자 및 가족 등 400여 명이 함께했다.노인의 날(매년 10월 2일)은 어르신을 공경하고, 노인 문제에 대한 국민의 관심을 일깨우며 국가 대책 마련을 촉진할 목적으로 제정된 법정기념일이다.이날 기념식에서 김 의장은 모범노인 및 노인복지 기여자들에게 표창을 수여하며 존경과 고마움을 표현했다.김진경 의장은 “어르신들의 헌신과 지혜, 노력이 있었기에 오늘의 경기도와 대한민국으로 성장할 수 있었다”라며 “앞으로도 어르신들의 발자취는 우리에게 소중한 길잡이가 될 것”이라고 감사의 마음을 밝혔다.이어 김 의장은 “급속히 다가온 고령화 시대에 어르신들의 역할과 지위도 경험과 지혜를 나누는 주체이자, 새로운 세대를 이끄는 동반자로 자리매김해야 한다”라며 “경기도의회는 노후가 걱정이 아닌, 새로운 희망이 되도록 최선을 다해 정책을 만들고, 예산 반영에도 힘쓰겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀