김민호 경기도의원, 경기가족친화 일하기 좋은 기업 인증 수여식 참석

이미지 확대 김민호 의원이 9월 30일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘제7회 경기가족친화 일하기 좋은 기업 인증 수여식’에 참석해 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 김민호 부위원장(국민의힘, 양주2)은 9월 30일(화) 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 「제7회 경기가족친화 일하기 좋은 기업 인증 수여식」에 참석해 인증서를 수여하고 가족친화경영 선포식에 함께했다.이번 행사는 경기도와 경기도경제과학진흥원이 공동으로 주관했으며, 신규 64개사와 재인증 30개사 등 총 94개 기업·기관이 인증을 받았다. 이 가운데 78개사가 직접 수여식에 참여해 의미를 더했다.김민호 부위원장은 축사를 통해 “일·가정 양립은 개인의 행복을 넘어 기업의 경쟁력, 나아가 경기도의 지속가능한 성장과 직결된다”며 “가족친화경영이 확산되어 도민 모두가 행복한 일터와 가정을 만들어 갈 수 있도록 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.행사에서는 ▲인증기업 우수사례 발표(㈜비엔케이스포츠, ㈜퓨리움) ▲94개 기업·기관 인증서 수여 ▲‘가족친화경영 선언문’ 선포식 및 기념촬영 등이 이어졌다.경기도는 2010년부터 「경기가족친화 일하기 좋은 기업」 인증제를 운영해 왔으며, 지금까지 817개 기업·기관(신규 535, 재인증 282)이 인증을 받았다. 올해 인증까지 포함해 인증 유지 기업은 240개사에 달하며, 인증기업에는 제도 도입 지원금 최대 500만 원과 금융·채용 우대 등 다양한 인센티브가 제공된다.김민호 부위원장은 마지막으로 “기업과 근로자가 함께 웃는 현장이 곧 경기도의 경쟁력”이라며 “가족친화기업이 더욱 늘어나 경기도가 일과 삶의 균형을 선도하는 지역으로 자리매김하길 기대한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀