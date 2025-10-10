김시용 경기도의원, 김포 가마지천 2025년 지방하천 신규정책 오디션 선정 환영

이미지 확대 김시용 의원. (사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 김시용 위원장(국민의힘, 김포3)은 「2025년 경기도 지방하천 신규정책 오디션」에서 김포시 가마지천이 최종 선정된 것을 환영하며, 지역 발전과 시민 삶의 질 향상에 의미 있는 계기가 될 것이라고 평가했다.김 위원장은 “가마지천이 이번 오디션에 선정된 것은 단순한 치수 중심의 정비를 넘어, 시민 친화적 복합문화공간으로의 전환을 의미한다”며 “시민 생활과 문화, 복지가 함께 어우러지는 새로운 하천 모델로 자리 잡을 것”이라고 강조했다.김포시는 이번 사업을 통해 가마지천 하류 일원을 반려동물 테마 시민문화공간으로 조성할 예정이다. 주요 계획에는 ▲반려견 놀이터(소·중·대형견 구역 분리) ▲하천변 산책로와 휴게 공간 ▲유휴 방재시설 리모델링 ▲야간 경관조명 설치 등이 포함된다. 이를 통해 가마지천은 시민들이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 공간으로 새롭게 태어나게 된다.김 위원장은 “하천은 단순한 물길이 아니라 지역 공동체와 문화가 살아 숨 쉬는 공간이어야 한다”며 “가마지천이 김포시민들에게 더욱 사랑받는 공간으로 발전할 수 있도록 지속적으로 관심을 가지고 노력하겠다”고 밝혔다.가마지천 사업은 ▲반려동물 양육 인구 증가에 따른 사회적 수요 충족 ▲김포한강 신도시와 연계한 지역경제 활성화 ▲친환경 여가·문화 공간 제공 등 다양한 효과가 기대된다. 이번 사업은 김포뿐만 아니라 경기도 전체의 생활 인프라 혁신을 이끌어낼 모범 사례로 자리매김할 전망이다.온라인뉴스팀