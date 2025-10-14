김진경 경기도의회 의장, 시흥 보육인의 날 기념식 참석

이미지 확대 김진경 의장이 시흥ABC행복학습타운에서 열린 ‘2025년 시흥 보육인의 날’ 기념식에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 2025년 시흥 보육인의 날 기념식에서 김진경 의장이 내빈 및 보육 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장이 보육 발전에 기여한 유공자들에게 의장 표창을 수여하고 축하를 전하고 있다. (사진=경기도의회)

김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 13일 오후 개최된 2025년 시흥 보육인의 날 기념식에 참석했다고 14일 밝혔다.시흥ABC행복학습타운에서 열린 이번 행사는 시흥시 주최, 시흥시어린이집연합회(회장 손영선) 주관으로 진행됐으며, 경기도의회 안광률 교육기획위원장(더민주·시흥1), 김종배 의원(더민주·시흥4), 이동현 의원(더민주·시흥5)과 어린이집 종사자 및 시민 등 300여명이 함께 했다.이날 기념식에서 김 의장은 축사와 함께 보육 유공자에 대한 의장 표창을 수여하며 아이들을 위해 헌신하는 보육인들에 대한 고마움을 표현했다.김진경 의장은 “우리의 미래인 아이들의 웃음을 지키고 키워주는 일은 무엇보다 값지고 소중한 투자이지만 정작 보육 현장은 쉽지 않고, 하루하루 치열한 노력과 책임으로 이어지고 있다”며 “그 자리를 지켜주고 계신 보육인 여러분 덕분에 시흥의 미래들이 무럭무럭 잘 자라고 있다”고 밝혔다.이어 김 의장은 “보육인 대회가 보육인 여러분의 자긍심을 확인하고 서로를 격려하는 힘찬 자리가 되기를 바란다”며 “경기도의회는 보육 현장의 어려움을 덜고, 아이들이 행복하게 성장할 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀